Російські війська змінюють основні напрямки своїх ударів ракетами та дронами-камікадзе. Енергетика залишається мішенню, але основною ціллю можуть стати військові об'єкти, а також концентрація наших військ і логістика. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький.

Давайте візьмемо останні удари безпілотними літальними апаратами в ніч з 17 на 18 березня та в ніч з 21 на 22 березня. Потрапили в бази пально-мастильних матеріалів у Новомосковську, Житомирі і ще були влучання в Яворівському районі. Які основні цілі були? Система логістики наших військ і концентрація нашої техніки, що знаходиться в пунктах дислокації.

Скібіцький наголосив, кліматична зима вже закінчується, а росії не вдалося зруйнувати українську енергосистему.

Це завдяки нашим енергетикам, Збройним силам, військам протиповітряної оборони, а також завдяки скоординованій роботі всіх міністерств та відомств. Тому росіяни зараз будуть дещо переорієнтувати напрямки нанесення ударів. Це можуть бути і військові об'єкти, і концентрація військ, і система логістики наших угруповань.

Удари по нафтобазах свідчать, що загарбники намагатимуться знищити критичні елементи інфраструктури, необхідні для успішного ведення бойових дій.

Залишаться також об'єкти критичної інфраструктури, насамперед економічні - ті, які впливають на розвиток нашої держави. Це нафтопереробні підприємства, підприємства оборонно-промислового комплексу тощо.

Мішенями ворога можуть стати гідротехнічні та очисні споруди.

Можливо. Ми аналізуємо, розвідку яких об'єктів веде Російська федерація. Серед них є і гідротехнічні споруди, мости через Дніпро, аеродроми та аеропорти, шляхи постачання озброєння та військової техніки, які йдуть із Заходу. Росія постійно здійснює розвідку цих об'єктів, в тому числі космічну.

У ніч проти 22 березня росія атакувала Україну дронами. Сили ППО збили 16 безпілотників з 21. Були влучання у Київській та Житомирській областях.