Історія повернення з росії онука Алли Зіпи з Нікополя - це і драма, і детектив. Жінка рік не могла забрати свого онука з росії після того, як його матір померла від хвороби. Спершу пані Алла намагалася діяти за законом, але в росії, каже, законів для українців немає. Тому жінка була вимушена підпільно вивозити хлопця.

Прошу батька, забери, будь ласка дитину, я бабуся. А він мені отвечає: "В тюрмі живуть, і в інтернаті виживуть".

У пані Алли досі навертаються сльози, коли пригадує, як їй довелося правдами і не правдами вивозити онука з росії. Хлопчик був там із матір'ю, але вона померла. І дитину тимчасово оселили у знайомих родини..

Алла Зіпа - жителька Нікополя:

Аня мені пише: "Михаловна, если Вы не приедете и не заберете дитину.. я не розщитала свої сили, в мене своїх троє, я третім беременна. Мужа забрали на війну проти нас воювати і я його як українця не люблю. Він нас ненавиде, а ми його".

Майже рік пані Алла не могла домогтися, щоб онука віддали. Тоді жінка вирішила поїхати за ним сама....

Алла Зіпа - жителька Нікополя:

Вони сказали: "Ми не можем дать вам опікунство. Ми можем вам тільки дать гражданство, так як ви гражданка України, може ви візьмете наше гражданство?" А в мене заканчується вже срок і ілі в мене депортація, ілі дитину в інтернат. Я поняла, что я должна тікать.

До визволення хлопчика долучились і волонтери, посприяло і Міністерство закордонних справ України.

Алла Зіпа - жителька Нікополя:

Кирил даже не знав, що я його хочу викрасти. Попався нам пограничник, дивлюсь, а в нього очі добрі. Він запитав мене. Я бабуся, ось мій внук, ось в мене є документи, що папа нам довіряє, мама вмерла. Кажу везу додому в Україну, в Нікополь.

10-річний Кирило дає інтерв'ю з державним стягом на плечах, каже, пишається, що українець. Розповідає, поки бабуся розробляла план його порятунку - він вів свою боротьбу.

Кирило Фещенко, онук Алли Зіпи:

Разборки, конфликты, с детьми, со школой. Потому что я захожу в клас, а там все с Z-ками в телефоне. Я говорю: "Ребята, Вы понимаете, что там людей убивают сейчас, это не смешно, дети гибнут, мамы." Я им сказал, а они мне там в ответ "хохол", ну разными матами меня покрывают, не буду это произносить.

Пані Алла із Кирилом вже у рідному Нікополі, усі жахи позаду. Нині соціальна служба займається оформленням опікунства. Хоча, чиновники зізнаються - пів року вели листування із батьком Кирила, але марно.

Олена Флеровська, в. о. начальника служби у справах дітей Нікопольської міськради:

Наша робота була направлена більше на батька дитини, ще до того, як бабуся поїхала рятувати його, Але на жаль, батько не виконав своїх обовʼязків в повній мірі.

У росії залишаються тисячі українських дітей, незаконно вивезених окупантами. Повернути їх не просто, але історія Кирила та його бабусі доводить, що це можливо.