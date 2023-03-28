В Україні ціни на пальне впродовж кількох тижнів приємно дивують водіїв на автозаправках та аграріїв! Тим більше, якщо згадати минулорічну ситуацію, коли після початку великої війни країна пережила надскладний паливний голод.

Яка ситуація на АЗС наразі? Наші кореспонденти у Львові та Одесі дізналися, як змінюються ціни, які прогнози роблять експерти та як пояснюють нинішнє здешевлення.

Весна двадцять другого! В Україні - безпрецедентна паливна криза! На автозаправках - ані бензину, ані дизпалива! А там, де є - величезні черги!

Власне, на це й націлювався ворог: залишити Україну без палива! Спочатку - зруйнував логістичні шляхи, потім - гатив по наших нафтобазах та нафтопереробних заводах. На АЗС - жорсткі обмеження…

- Продаємо тільки по талонах!

- Відпускаємо двадцять літрів на руки.

…та захмарні ціни! Бензин - понад п'ятдесят гривень за літр, дизпаливо - по п'ятдесят п'ять, не відстає і газ - сорок гривень і вище. І все це - у розпал посівної та жнив! Аграрії підраховували збитки!

Руслан, фермер:

По шістдесят п'ять гривень за літр пального! Взяти двадцять перший рік - пальне коштувало двадцять п'ять!

Щоб втримати ситуацію, Україні швидко, буквально з нуля, довелося перебудовувати логістику. Насамперед - переорієнтувати ринок на постачання нафтопродуктів з Євроаи - залізницею та автошляхами.

Сергій Куюн, експерт з енергетичних питань:

Дуже велику роботу зробило Міністерство інфраструктури: були скасовані десятки дозволів, сертифікатів, які ускладнювали виїзд наших бензовозів за кордон. Українці фактично скупили весь вільний бензовозний парк, який був в Європі: згідно з державною статистикою минулого року, парк бензовозів зріс десь в чотири рази.

Відтоді минув рік. І в нас друга воєнна весна. Перевіримо, як змінилася ситуація на АЗС. Торік - на цій автозаправці у Львові ми спостерігали, як водіям доводилося чекати годинами продавали лише по десять літрів.

Христина Гашенко, кореспондентка:

Цього року все по-іншому. Черг на цій автозаправці немає. А це означає, що пального вистачає усім.

Одна із ознак наявності пального - табло на АЗС.

Ігор, працівник АЗС:

95-й, газ, дизель, усе є. Машина за машиною, одна від'їхала, друга приїхала.

Андрій, водій:

Незручності чи дискомфорту не відчуваю. Все вроді є в наявності.

Нині літр пального тут коштує не більше п'ятдесяти двох гривень. У цілому ж по країні за останні кілька тижнів бензин, газ та дизель подешевшали.

Мухамед, водій:

Був за 58, напевно щось таке, зараз за 52. Це суттєва різниця якщо ти їздиш довгі відстані.

Здешевшання - пояснюють експерти, по-перше, загальним падінням цін на пальне на світових ринках. У лютому Захід запровадив майже повне ембарго на російській нафтовий експорт. Були побоювання, що ціни підуть угору, але цього не сталося. По-друге, Україна добре підготувалася до можливого дефіциту: ще восени уряд звернувся до трейдерів із закликом зробити запаси, тож тепер на внутрішньому ринку пального задосить.

Сергій Куюн, експерт з енергетичних питань:

Бачимо, що Європа по нафті перелаштувалася вже, під'їхали нові обсяги з Азійського регіону, з Арабського регіону, з Венесуели, зі Сполучених Штатів - тобто російські обсяги успішно заміщені. По нафтопродуктах цей процес триває.

Андрій Анастасов, кореспондент:

На Одещини ціни на пальне також - хоч і потроху - але зменшуються. Бензин в середньому - сорок вісім гривень за літр, дизпаливо - приблизно так само, газ - двадцять три гривні за літр. І цьому неабияк радіють фермери. Адже наразі у регіоні у самому розпалі посівна кампанія!

Різницю фермери вже відчули! Тим більше, що пальне закуповують зазвичай по гуртових - значно нижчих цінах. Приміром, Олександр восени, коли робив запаси дизпалива - платив п'ятдесят три гривні за літр, а кілька тижнів тому - придбав солярку вже по сорок три гривні!

Тут ємності - на десять тисяч літрів і на двадцять п'ять тисяч літрів - повністю заповнені дизельним пальним на весняно-польові роботи.

На різниці вартості Олександр може заощадити до ста тисяч гривень. А відповідно, і собівартість соняшника, який він зараз збирається сіяти, буде нижчою.

Олександр Платонов, керівник агропідприємства:

Ну, це десь процентів п'ятнадцять-двадцять вартості нашої продукції - це паливо, тому має сказатися на собівартості, а собівартість уже буде позначатися на ціні продажної.

В обласному департаменті агрополітики кажуть, здешевлення палива допоможе фермерам отримати додаткові обігові кошти.

Алла Стоянова, директорка Департаменту аграрної політики, продовольства і земельних відносин Одеської ОВА:

Була дуже тепла зима і ми отримали велику кількість шкідників і хвороб, і в зв'язку з цим в виробничій діяльності обробіток по засобах захисту рослин - він збільшується в декілька разів, і безумовно у зв'язку з цим аграрії будуть збільшувати закупівлю дизельного палива, яке необхідно для цих обробіток.

Тепер питання - що буде з цінами далі? Експерти роблять обережні прогнози. З одного боку – не бачать приводів для різкого здороження у найближчі місяці. Навпаки: кажуть, вартість може впасти.

Сергій Куюн, експерт з енергетичних питань:

З початку року ціни на бензин, пальне здешевшали десь на 6-7 гривень за літр і зараз ми бачимо, що є потенціал для подальшого зниження у межах 2 гривень за літр.

З іншого боку - кажуть, що не можна повністю відкидати і невеликого здорожчання. Це може відбутися, якщо уряд підвищить акциз на паливо, а це відповідно позначиться на цінах.

Алла Стоянова, директорка Департаменту аграрної політики, продовольства і земельних відносин Одеської ОВА:

І другий фактор - це те, що в активну фазу посівної кампанії всі використають свої запаси і будуть вимушені купувати нові - тобто піде знов шалений попит.

Так чи інакше - для росії це черговий провал. Спочатку вона намагалася заморозити Європу, залишивши без свого газу - цього не вдалося, потім намагалася заморозити Україну, руйнуючи нашу енергосистему, але ми вистояли, а тепер фіаско зазнали ще й страшилки країни-агресора про те, що світ не виживе без її нафти. Виживе. Та ще й переживе.