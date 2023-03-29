УПЦ МП не збирається залишати Києво-Печерську Лавру, вимагає суду [ Редагувати ]
Українська православна церква Московського патріархату, ченці та служителі якої 29 березня мають залишити Києво-Печерську Лавру, в суді оскаржують своє виселення, позов вже подано. Про це заявив керівник інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП митрополит Климент.
У нас немає жодної юридичної підстави зараз залишати монастир... Жодного документа, який би зобов'язував нас сьогодні залишити монастир не існує. Є документи, які говорять, що начебто 29 числа має закінчуватися договір, але не написано, що він закінчується 29 числа.
Намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло у свою чергу заявив, що він та духовенство УПЦ МП має право залишитись і не планує залишати Лавру до закінчення судового розгляду з заповідником "Києво-Печерська Лавра".
У вівторок прийшов лист про те, що 30 числа з храму преподобного Агапіта почнеться "перехід" Лаври державі.
Закон на нашому боці. Ми залишимось у Лаврі до закінчення судового розгляду. У нас довгостроковий контракт, який не можна розірвати під час воєнного часу.
Нам запропонували "компроміс": виїжджають з Лаври блаженніший Онуфрій, семінарія, і я. Я сказав, що з хреста не сходять, з хреста знімають.
Ми не потребуємо таких "компромісів". Вони хочуть забрати нашу Лавру, Почаївську, і перейти до жіночих монастирів.
За даними Єдиного державного реєстру судових рішень, "до Господарського суду міста Києва 23 березня надійшла позовна заява Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври/Чоловічий монастир/Української Православної Церкви до Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" про визнання недійсним правочину щодо односторонньої відмови від договору та застосування наслідків недійсності правочину".
Суддя, який мав розглядати справу, взяв самовідвід, тому справу передадуть уповноваженому працівнику Господарського суду Києва для повторного автоматичного розподілу справи.
Нагадаємо, 29 березня 2023 року Свято-Успенський монастир УПЦ МП має звільнити територію Києво-Печерської лаври.
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