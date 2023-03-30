Почати все з нуля: релоковане підприємство із Сєвєродонецька вийшло на довоєнні потужності [ Редагувати ]
Релоковане підприємство із Сєверодонецька на новому місці вийшло на довоєнні потужності. Під ворожими обстрілами виробництво з виготовлення спецодягу для рятувальників евакуйовувалося до Дніпропетровщини.
Забрати встигли тільки швейні машинки, та й ті були посічені осколками. А нині на підприємстві працює одразу кілька бригад, які відшивають тисячі зимових, літніх та спеціалізованих комплектів на рік. Продовжить Олена Мендалюк.
Понад десять років тому пані Ольга відкрила виробництво з виготовлення одягу для рятувальників - повсякденний та захисний. Працювали в Сєвєродонецьку Луганської області. Та через стрімкі бойові дії у рідному місті Ольга приїхала до Дніпропетровщини з порожніми руками. Згодом все ж вирішила відновити виробництво на новому місці.
Ольга, директорка компанії:
Виділили у пожежній частині невелике приміщення. Стіл, світло, олівець і кусочки паперу. І перші наші вироби у Криничках виходили один на тиждень-два.
Та попри повільні темпи виробництва замовлення на спецодяг росли. Тоді пані Ольга вирішила спробувати перевезти виробництво на Дніпропетровщину. Привезла, хоч і посічене осколками, але вціліле обладнання.
Ольга, директорка компанії:
Машинки вивезли. Мабуть, 20 швейних машин, звичайних промислових.
Юлія, модельєр-конструктор:
Шкодую, що там лишилися всі основи чоловічого одягу, і мої локальні лінійки, з якими все життя працюю, теж залишилися там.
Юлія - модельєр-конструктор. Має досвіду понад п'ять років. Вона евакуйовувалась із палаючого від ворожих обстрілів Сєверодонецька останньою. І практично з "нуля" разом з Ольгою почали відновлювати справу.
Нині на виробництві працює 25 майстринь. Серед них і Світлана. Вона швачка. За зміну виготовляє до 5 курток.
Світлана, швачка:
Три бригади, дві на літніх костюмах, а ми - дві бригади працюємо на зимових куртках. По 4 особи у бригаді у кожного свої операції. Збираємо і виходять такі куртки. Можемо і 60 за зміну зробити.
І вже тут вийшли на довоєнні потужності. А це тисячі зимових, літніх та спеціалізованих комплектів на рік.
Ольга, директорка компанії:
Ми дуже оптимістичні, у нас там приміщення нове, все красиве, хоч і розкрали, і побили. Все одно ми сподіваємось на Перемогу і все для цього робимо. Сподіваємось повернутися у Сєверодонецьк, але тут підприємство буде працювати й надалі.
З "гарячих точок" до Дніпропетровщини переїхали майже 80 підприємств з Донецької, Луганської, Запорізької та Харківської областей.
Володимир Орлов, перший заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації:
21 підприємство, сотні людей, які працюють, вже розпочали роботу. Це підприємства машинобудівної галузі, підприємства легкої промисловості, хімічної промисловості, виробництво пакування, а також легкої промисловості.
Заявки від підприємств-переселенців продовжують надходити. В обласній військовій адміністрації обіцяють сприяти відновленню роботи кожного і допомагають у пошуку - від приміщень і до персоналу.
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