Релоковане підприємство із Сєверодонецька на новому місці вийшло на довоєнні потужності. Під ворожими обстрілами виробництво з виготовлення спецодягу для рятувальників евакуйовувалося до Дніпропетровщини.

Забрати встигли тільки швейні машинки, та й ті були посічені осколками. А нині на підприємстві працює одразу кілька бригад, які відшивають тисячі зимових, літніх та спеціалізованих комплектів на рік. Продовжить Олена Мендалюк.

Понад десять років тому пані Ольга відкрила виробництво з виготовлення одягу для рятувальників - повсякденний та захисний. Працювали в Сєвєродонецьку Луганської області. Та через стрімкі бойові дії у рідному місті Ольга приїхала до Дніпропетровщини з порожніми руками. Згодом все ж вирішила відновити виробництво на новому місці.

Ольга, директорка компанії:

Виділили у пожежній частині невелике приміщення. Стіл, світло, олівець і кусочки паперу. І перші наші вироби у Криничках виходили один на тиждень-два.

Та попри повільні темпи виробництва замовлення на спецодяг росли. Тоді пані Ольга вирішила спробувати перевезти виробництво на Дніпропетровщину. Привезла, хоч і посічене осколками, але вціліле обладнання.

Ольга, директорка компанії:

Машинки вивезли. Мабуть, 20 швейних машин, звичайних промислових.

Юлія, модельєр-конструктор:

Шкодую, що там лишилися всі основи чоловічого одягу, і мої локальні лінійки, з якими все життя працюю, теж залишилися там.

Юлія - модельєр-конструктор. Має досвіду понад п'ять років. Вона евакуйовувалась із палаючого від ворожих обстрілів Сєверодонецька останньою. І практично з "нуля" разом з Ольгою почали відновлювати справу.

Нині на виробництві працює 25 майстринь. Серед них і Світлана. Вона швачка. За зміну виготовляє до 5 курток.

Світлана, швачка:

Три бригади, дві на літніх костюмах, а ми - дві бригади працюємо на зимових куртках. По 4 особи у бригаді у кожного свої операції. Збираємо і виходять такі куртки. Можемо і 60 за зміну зробити.

І вже тут вийшли на довоєнні потужності. А це тисячі зимових, літніх та спеціалізованих комплектів на рік.

Ольга, директорка компанії:

Ми дуже оптимістичні, у нас там приміщення нове, все красиве, хоч і розкрали, і побили. Все одно ми сподіваємось на Перемогу і все для цього робимо. Сподіваємось повернутися у Сєверодонецьк, але тут підприємство буде працювати й надалі.

З "гарячих точок" до Дніпропетровщини переїхали майже 80 підприємств з Донецької, Луганської, Запорізької та Харківської областей.

Володимир Орлов, перший заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації:

21 підприємство, сотні людей, які працюють, вже розпочали роботу. Це підприємства машинобудівної галузі, підприємства легкої промисловості, хімічної промисловості, виробництво пакування, а також легкої промисловості.

Заявки від підприємств-переселенців продовжують надходити. В обласній військовій адміністрації обіцяють сприяти відновленню роботи кожного і допомагають у пошуку - від приміщень і до персоналу.