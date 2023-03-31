Двох лікарів відомої української мережі приватних клінік "Борис" судять через смерть дружини екс-міністра охорони здоров'я (ч. 1 ст. 140 КК України).

Як повідомляє юридична фірма "Ілляшов і Партнери", що представляє інтереси потерпілої сторони, в 2020 році Анастасія Островська, дружина екс-міністра охорони здоров'я України Олександра Квіташвілі, проходила лікування в мережі приватних клінік.

Пацієнтка звернулася до медиків для проведення простої планової лапароскопічної операції з видалення камінців жовчного міхура.

Після невдалого оперативного втручання лікарями приватної медичної мережі протягом місяця було проведено ще три операції, які призвели до смерті пацієнтки.

Досудове розслідування тривало понад два роки.

Адвокати потерпілої сторони провели власне розслідування, ініціювавши проведення клініко-експертної комісії МОЗ України для оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування у мережі приватних клінік.

Головне слідче управління Нацполіції Києва встановило недоліки під час надання медичної допомоги. Слідство вважає, що при недопущенні цих недоліків життя пацієнтки могло б бути збережене.

Розгляд справи по суті розпочався у Солом'янському районному суді Києва 29 березня.