СБУ повідомила про підозру скандальному митрополиту УПЦ МП Павлу [ Редагувати ]
У суботу, 1 квітня, Служба безпеки України повідомила про підозру скандальному митрополиту УПЦ МП Павлу.
СБУ вручила йому підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу:
- 161 (розпалювання міжрелігійної ворожнечі)
- 436 (виправдання збройної агресії росії).
Як казав раніше Голова СБУ Василь Малюк, "наявність ряси і кадила не є пом'якшувальною обставиною при скоєнні злочину".
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