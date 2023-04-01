"Летючий шпиталь". Уже рік як спеціально обладнаний "Боїнг" скандинавських авіаліній щотижня доправляє до Європи поранених українських бійців та тяжкохворих пацієнтів.

Як завдяки медевакуації вони отримують шанс на життя? Та що про особливі рейси каже борт-команда? Про це в ексклюзивному матеріалі Ольги Жидецької далі.

В аеропорту Ряшева триває посадка на особливий рейс.

Щотижня евакуаційний літак з норвезькою командою забирає з польського міста поранених українських бійців.

Хокон Асак, підполковник медичного корпусу армії Норвегії:

У них численні травми, переважно поєднані вибухові та вогнепальні поранення, у деяких опіки та численні переломи.

Рятівну місію Норвегія започаткувала у березні торік, у межах програми ЄС з медичної евакуації. З Польщі медборт прямує у цілу низку європейських міст, де вже чекають на наших хлопців.

22-річний Микола, що дістав поранення у боях на Донеччині два місяці тому, летить до Копенгагена.

Микола Федірко, поранений український військовий:

Воно тривожно, перший раз, що лечу. Якось так. Хотів, щоб нормально так полетіть туди на Данію. Не з травмою. На відпочинок, не в лікарню.

Поряд ще один боєць з передової - Владислав. Після скалкового поранення у шию, його майже паралізувало. Однак хлопець сподівається на допомогу берлінських лікарів.

Владислав Шахов, поранений український військовий:

Я сподіваюся, що як я поїду в Німеччину, мене швидко поставлять на ноги. І я вернуся швиденько на свою Батьківщину.

Декого з пацієнтів супроводжують рідні. Мама ще одного пораненого добровольця, якого чекає тривале лікування й реабілітація в роттердамському шпиталі, налаштована позитивно.

Марія Радзивіл, мати пораненого:

Я твердо вірю в те, що мій син буде здоровим, що ми приїдемо на свою рідну землю Україну, яку ми дуже любимо, повністю оздоровлені й щасливі. І вже буде перемога в нас на нашій рідній землі.

Поряд з ношами для поранених, у пасажирських кріслах, цивільні з тяжкими захворюваннями, зокрема на рак. Їх європейські клініки приймають, щоби розвантажити українські шпиталі. Сам літак, обладнаний для прийому, зокрема, й найтяжчих пацієнтів.

Хокон Асак, підполковник медичного корпусу норвезької армії:

У цьому літаку у нас є апарат для штучного дихання, у нас є шприцеві насоси, і монітор, і аспірація, і кисень, усе обладнання, щоб мати можливість лікувати пацієнта, як у відділенні інтенсивної терапії. Простими словами, це маленький шпиталь у повітрі.

Спецборт у середньому здійснює один рейс на тиждень. За раз перевозить кількадесят пацієнтів. Капітан лайнера, що у молодості керував винищувачем та перехоплював радянські літаки над Арктикою, а згодом пересів на комерційні маршрути, усвідомлює надзвичайність цієї місії.

Арве Томассен, капітан літака:

Коли ви везете пасажирів до Середземного моря, щоб позасмагати, це, не те, щоби нудно, але це звичайний бізнес. А такі рейси набагато складніші. Але ми скромно виконуємо цю місію. І насправді я дуже пишаюся цим.

За рік існування програми особливий літак перевіз понад 2 тисячі пацієнтів. Їх прийняли лікарні у Франції, Угорщині, Іспанії, Нідерландах, Данії, Німеччині та Норвегії.

У черговому пункті призначення команда з полегшенням видихає - свою частину рятувальної місії вони виконали.

Хокон Асак, підполковник медичного корпусу армії Норвегії:

Нам легшає, коли ми залишаємо пацієнтів в аеропорту на команди, які їх далі доглядатимуть. Для всіх нас морально тяжко транспортувати таких пасажирів, деякі історії стають дуже особистими.

Організатори медевакуаційної місії кажуть: цей проєкт є безпрецедентним на континентальному рівні й був запущений у рекордно короткий термін. На сьогодні летючий шпиталь вже здійснив 52 рейси. І за повідомленням норвезького уряду, ця програма триватиме щонайменше до серпня.