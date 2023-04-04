4 квітня колишній президент США Дональд Трамп постав перед судом Манхеттена (Нью-Йорк), де йому висунули кримінальне звинувачення за 34 пунктами.

Один із них стосується виплати $130 тисяч порноакторці Стормі Деніелс (справжнє ім'я Стефані Кліффорд), яка погодилася не розкривати інформацію про сексуальний зв'язок з Трампом перед виборами 2016 року.

Колишній президент заявив, що не визнає своєї провини та вважає звинувачення "політичним переслідуванням". Очікується, що після висунення звинувачень Трампа відпустять до наступного засідання. Після повернення до Флориди після засідання Дональд Трамп, як очікується, виступить з офіційною заявою.

Це перший випадок в історії США, коли чинному чи колишньому президенту країни висунули кримінальні звинувачення.