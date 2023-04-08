Захисник збірної України з баскетболу Святослав Михайлюк став найрезультативнішим гравцем "Шарлотт Горнетс" у матчі НБА проти "Г'юстон Рокетс" (109:112). Українець набрав 25 очок - це другий найкращий результат в його кар'єрі.

Михайлюк грав проти "Рокетс" після двох матчів поспіль проти "Торонто Репторс". У першому з них український баскетболіст набрав 26 очок, оновивши особистий рекорд за результативністю.

Після другої поразки від "Репторс" (100:120), у якій Михайлюк набрав 17 очок за 34 хвилини ігрового часу український баскетболіст продовжив серію виходів у старті вже в грі проти "Г'юстон Рокетс". І став найрезультативнішим гравцем матчу у складі "Шарлотт".

"Горнетс" - третя команда для Михайлюка у сезоні. Українець розпочинав чемпіонат у складі "Нью-Йорк Нікс", а до "Шарлотт" перейшов у лютому транзитом через "Портленд Трейл Блейзерс".

Святослав Михайлюк проводить п'ятий сезон в НБА. Він уже виступав за "Лос-Анджелес Лейкерс", "Детройт Пістонс", "Оклахому Сіті Тандер", "Торонто Репторс", "Нью-Йорк Нікс" і тепер "Шарлотт Горнетс".



Михайлюк - один з двох українських легіонерів у НБА. За "Сакраменто Кінґз" з Західної конференції виступає центровий національної збірної Олексій Лень.