Українець Михайлюк став найрезультативнішим гравцем "Шарлотт Горнетс" у матчі НБА [ Редагувати ]
Захисник збірної України з баскетболу Святослав Михайлюк став найрезультативнішим гравцем "Шарлотт Горнетс" у матчі НБА проти "Г'юстон Рокетс" (109:112). Українець набрав 25 очок - це другий найкращий результат в його кар'єрі.
Михайлюк грав проти "Рокетс" після двох матчів поспіль проти "Торонто Репторс". У першому з них український баскетболіст набрав 26 очок, оновивши особистий рекорд за результативністю.
Після другої поразки від "Репторс" (100:120), у якій Михайлюк набрав 17 очок за 34 хвилини ігрового часу український баскетболіст продовжив серію виходів у старті вже в грі проти "Г'юстон Рокетс". І став найрезультативнішим гравцем матчу у складі "Шарлотт".
Svi’s hoops clinic is OPEN 🎯@Sviat_10 | #LetsFly pic.twitter.com/oO94LNnQq9— Charlotte Hornets (@hornets) April 8, 2023
"Горнетс" - третя команда для Михайлюка у сезоні. Українець розпочинав чемпіонат у складі "Нью-Йорк Нікс", а до "Шарлотт" перейшов у лютому транзитом через "Портленд Трейл Блейзерс".
Святослав Михайлюк проводить п'ятий сезон в НБА. Він уже виступав за "Лос-Анджелес Лейкерс", "Детройт Пістонс", "Оклахому Сіті Тандер", "Торонто Репторс", "Нью-Йорк Нікс" і тепер "Шарлотт Горнетс".
Михайлюк - один з двох українських легіонерів у НБА. За "Сакраменто Кінґз" з Західної конференції виступає центровий національної збірної Олексій Лень.
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