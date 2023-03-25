Михайлюк вперше за 16 місяців вийшов у стартовій п'ятірці в НБА [ Редагувати ]
Захисник збірної України з баскетболу Святослав Михайлюк вперше за 16 місяців вийшов у стартовій п'ятірці в НБА.
Українець відіграв 37 хвилин за "Шарлотт Горнетс" проти "Даллас Маверікс" і набрав 13 очок. Михайлюк вдруге поспіль набрав понад 10 очок у матчі в НБА, гра проти "Маверікс" стала для нього другою найрезультативнішою у сезоні.
Востаннє українець проводив стільки часу на майданчику ще у листопаді 2021 року. Гра з "Даллас Маверікс" стала для Михайлюка 12-ю у складі "Горнетс".
"Шарлотт Горнетс" з Михайлюком перемогли "Даллас Маверікс" з рахунком 117:109, але втратили шанси на вихід у плей-оф НБА (14-е місце, 24 перемоги у 75 матчах).
"Горнетс" - третя команда для Михайлюка у сезоні. Українець розпочинав чемпіонат у складі "Нью-Йорк Нікс", а до "Шарлотт" перейшов у лютому транзитом через "Портленд Трейл Блейзерс".
Святослав Михайлюк проводить п'ятий сезон в НБА. Він уже виступав за "Лос-Анджелес Лейкерс", "Детройт Пістонс", "Оклахому Сіті Тандер", "Торонто Репторс", "Нью-Йорк Нікс" і тепер "Шарлотт Горнетс".
Михайлюк - один з двох українських легіонерів у НБА. За "Сакраменто Кінґз" з Західної конференції виступає центровий національної збірної Олексій Лень.
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