Захисник збірної України з баскетболу Святослав Михайлюк вперше за 16 місяців вийшов у стартовій п'ятірці в НБА.

Українець відіграв 37 хвилин за "Шарлотт Горнетс" проти "Даллас Маверікс" і набрав 13 очок. Михайлюк вдруге поспіль набрав понад 10 очок у матчі в НБА, гра проти "Маверікс" стала для нього другою найрезультативнішою у сезоні.

Востаннє українець проводив стільки часу на майданчику ще у листопаді 2021 року. Гра з "Даллас Маверікс" стала для Михайлюка 12-ю у складі "Горнетс".

"Шарлотт Горнетс" з Михайлюком перемогли "Даллас Маверікс" з рахунком 117:109, але втратили шанси на вихід у плей-оф НБА (14-е місце, 24 перемоги у 75 матчах).

"Горнетс" - третя команда для Михайлюка у сезоні. Українець розпочинав чемпіонат у складі "Нью-Йорк Нікс", а до "Шарлотт" перейшов у лютому транзитом через "Портленд Трейл Блейзерс".

Святослав Михайлюк проводить п'ятий сезон в НБА. Він уже виступав за "Лос-Анджелес Лейкерс", "Детройт Пістонс", "Оклахому Сіті Тандер", "Торонто Репторс", "Нью-Йорк Нікс" і тепер "Шарлотт Горнетс".



Михайлюк - один з двох українських легіонерів у НБА. За "Сакраменто Кінґз" з Західної конференції виступає центровий національної збірної Олексій Лень.