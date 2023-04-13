Весняний саміт МВФ. У найбільшому зібранні урядовців фінансистів з усього світу - бере участь прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Напередодні він вже зустрівся у Вашингтоні з міністром оборони Сполучених Штатів - генералом Остіном.

Про що вони говорили й домовлялися. І на яку допомогу може ще розраховувати Україна? Про це розкаже наш спеціальний кореспондент у Вашингтоні - Дмитро Анопченко.

День для урядової делегації та прем'єра розпочався із головної теми. Військова допомога, зброя, допомога на війні. Без цієї розмови жоден візит до Вашингтону був би неповним, лише дискусіями про фінанси не обмежитися.

То ж із самого ранку у прем'єра були призначені зустрічі в Пентагоні. З главою оборонного відомства Америки, генералом Остіном, він зустрічав українців на ґанку знаменитої будівлі.

Ось, подивіться, як це було. І згодом приєдналися до розмови ключові заступники міністра. Зокрема, в кімнаті для переговорів я побачив Лору Купер - профільну заступницю Остіна, яка відповідає за Україну і є головною контактною особою, саме на неї напряму виходять українські урядовці й військові щодо формування нових пакетів військової допомоги.

Так, коли преса вийшла - була закрита частина бесіди, яка, як мені підтвердили військові, стосувалася зокрема і перспектив майбутнього українського контрнаступу. Але головні слова прозвучали під камери. І це чітка обіцянка США, що рівень допомоги не знижуватиметься.

Ллойд Остін, міністр оборони США:

Я впевнений, що ми забезпечимо оборонні потреби України протягом цієї весни - і надалі. І, як неодноразово заявляв Президент, ми будемо поряд з Україною стільки, скільки буде потрібно. Пане прем'єр-міністре, Україна щодня надихає світ своєю мужністю та стійкістю.

Ну і прем'єр використав цю можливість - одразу попросив штати надати далекобійну зброю, а ще переглянути свою позицію щодо F-16. І оскільки зараз формується "танкова коаліція" - група країн, які надають бронетехніку, створили й очолити ще й "авіаційну коаліцію". І тут важливо, послухайте, що саме просить Україна у Сполучених штатів.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Ми переможемо у цій війні. Але щоб досягти цього швидше і з меншими жертвами, Україні потрібна інтенсивна військова підтримка, більше систем протиповітряної оборони, які мінімізують удари російської авіації; більше важкої артилерії, мінометів і боєприпасів для них. Також просимо переглянути можливість надання Україні ракет великої дальності.

Другий ключовий епізод сьогоднішнього дня - це вже переговори у МВФ і Світовому банку. Цими днями у Вашингтоні присутні більшість ключових фінансистів світу, адже раз на пів року всіх їх збирають для дискусій ці дві найпотужніші світові фінансові організації, Фонд і Банк.

Заходів під час цього фінансового тижня стільки, що на всі одній знімальній групі просто не встигнути - 2-3-4 засідання проходять одночасно.

Але захід, який точно не проігнорувати - це якраз сьогоднішня "зустріч щодо України". Куди прийшли й директор-розпорядник МВФ, Крісталіна Георгієва, і глава Світового банку, і міністри фінансів ключових партнерів України, зокрема, в кулуарах ми перетнулися із Дженет Єллен, керівницею американського Мінфіну. Звісно ж, був прем'єр, був вітчизняний міністр фінансів. І онлайн запросили виступити президента Зеленського.

Головне завдання таких зустрічей - а це вже друга, перша була торік, восени, і для МВФівського саміту такий формат поступово стає обов'язковим - скоординувати міжнародну допомогу Україні, зусилля донорів. І не на оперативному рівні, а визначитися із принципами, цінностями. Так і сталося, зараз розкажу. Але до цього пропоную послухати фрагмент виступу Президента. І головне, про що він казав - це необхідність конфіскації заморожених російських активів. Послухайте.

Володимир Зеленський, Президент України:

Необхідно напрацювати конкретний механізм використання заморожених російських активів для компенсації збитків, завданих Росією. Потрібно чітко сказати, що активи, в тому числі активи російського Центробанку, будуть конфісковані. Це буде миротворчий акт глобального масштабу. Потенційні агресори мають це бачити й пам'ятати, що світ може бути сильнішим.

А поки Україна просить терміново виділити 14 мільярдів доларів, створивши Фонд для фінансування термінових проєктів. Деталі маємо дізнатися вже сьогодні, адже із самого ранку у прем'єра Шмигаля зустріч із главою американського Мінфіну Джанет Єллен. Тож подробиці із перших вуст згодом.