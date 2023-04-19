Майже половина людей, які повідомили про втрату криптовалюти внаслідок шахрайства з 2021 року, сказали, що це почалося з реклами, публікації чи повідомлення у соціальній мережі. Ці дані були зібрані Федеральною торговою комісією США. Основними платформами, зазначеними у звітах комісії, були Instagram (32%), Facebook (26%), WhatsApp (9%) та Telegram (7%).

Згідно зі звітом FTC, велика доля цих інтернет-шахрайств була пов'язана з фіктивними інвестиційними можливостями. Разом із цим, на фоні розвитку ринку криптовалют, ще однією великою мішенню для шахраїв стала сфера освітніх проєктів. Наразі в інтернет-просторі досить легко натрапити на фіктивні програми для навчання торгівлі криптою. При цьому мова іде не тільки про вебсайти, а й про сторінки у соцмережах. На них шахраї збирають недосвідчену аудиторію, а потім зникають, забравши гроші користувачів.

Створення фейків відомого освітнього бренду: наочний кейс

Інтернет-шахрайство не оминає і досить великих гравців освітнього напрямку у крипто світі. Навпаки, ріст популярності привертає додаткову увагу. Так, наприклад, з обманом новачків наразі активно бореться Crypto Crew - найбільше криптовалютне співтовариство України та одне з найбільш швидко зростаючих крипто-ком'юніті в Європі.

У мережі вже є чимало фейкових сторінок сайтів, які від імені Crypto Crew обманюють людей, що бажають пройти навчання інвестуванню та трейдингу криптовалютою, а також підписатися на ком'юніті.

Що бачить користувач на фейковій сторінці?

Потрапивши на фейковий сайт, користувач бачить те ж саме, що і на оригінальному сайті Crypto Crew. Він може залишити заявку на навчання та сплатити участь у ком'юніті. Але є різниця - гроші потрапляють до рук шахраїв, а користувач, звісно ж, нічого не отримує.

Щодо соціальних мереж. У Instagram шахраї діють від імені Crypto Crew ще частіше. Саме там створюється найбільше фейкових сторінок ком'юніті. Зловмисники створюють підроблені облікові записи й з них від імені менеджерів компанії пишуть у Direct передплатникам офіційної сторінки Crypto Crew, пропонуючи участь у шахрайських проєктах. Неодноразово створювалися фейкові сторінки власника компанії – зовні вони повністю повторюють оригінальний обліковий запис.

Довірливість – слабкість молодих?

Згідно зі звітом FTC, люди віком від 20 до 49 років більш ніж утричі частіше повідомляли про втрату криптовалюти через шахрайські дії, ніж старші вікові групи.

Тож ось деякі перевірені досвідом речі, які варто враховувати, щоб уникнути шахрайства з криптовалютою:

тільки шахраї гарантують прибуток чи великі доходи;

ніхто законно не вимагатиме від вас купувати криптовалюту;

ніколи не змішуйте онлайн-знайомства та поради з інвестицій.

робіть попереднє дослідження - декілька уточнюючих запитів у Google можуть зруйнувати шахрайський намір.

Поточна ситуація із шахрайством у сфері крипто навчання виглядає напруженою, однак логічною. Адже цільовою аудиторією інтернет-шахраїв зазвичай є довірливі та недосвідчені інвестори. Залишати їх на цьому рівні, ламати довіру до освітніх проєктів та ще й заробляти на цьому обмані гроші – влучний злочинний “постріл”. Однак, на щастя, сучасна криптовалютна спільнота набирає все більше обертів у протистоянні цьому шахрайству.