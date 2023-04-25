У Рівному колектив кафе готує гарячі обіди для військових, які лікуються в одному з медзакладів [ Редагувати ]
Від традиційних українських страв до європейської кухні. У Рівному колектив кафе готує гарячі обіди для військових, які лікуються в одному з медзакладів. Так по-домашньому підгодовують захисників уже десятий місяць. Яке меню пропонують та чи до смаку воно пацієнтам - розкаже Сніжана Сидорук.
У лікарняній кімнаті для приготування їжі хазяйнують не працівники медзакладу, а колектив одного із рівненських кафе. Вони привезли власноруч приготовлені гарячі обіди для військових, яких тут лікують.
Сьогодні ми хлопцям приготували картопельку, пюре, м'яско по-французьки, салат з свіжої молодої капусточки.
Заправляє на кухні сама власниця кафе. Олеся Корзун від початку повномасштабного вторгнення стала волонтерити. Спочатку підгодовувала тих, хто плів сітки, а от вже десятий місяць як приїздить з обідами до поранених бійців.
Олеся Корзун, власниця кафе:
Починали ми, мабуть, скільки Натолочко, з 11 чоловік. З 11 і ми думали, що 25 - це наша межа. Якісь були дні, коли ми готували по 65 і сьогодні ми дуже щасливі, що сьогодні тільки 36. Я просто мрію якісь дні, тижні, коли буде один, потім нуль і ми будем приходити, мабуть, просто до звичайних людей, які також тут лікуються.
Таких обідів пацієнти дуже чекають. Хоча на лікарняну їжу теж не жаліються.
Юрій, військовослужбовець:
Даже лікарняна їжа дуже смачна. Це нам ізюминку такую, чтоб чуть побаловать нас.
Олеся Корзун, власниця кафе:
У лікарні зрозуміло, що дієтична непідсолене, а ми, в нас акцент на домашню їжу ситну поживну - м'яско, рибка. Українські страви: деруни, картопляна кішка, капустняк, європейські - пасту готуємо, піцу, шашлик свинний, курячий, кури-гриль були навіть.
Такі страви приносять лише тим, кому дозволяють лікарі. Коли ж потрібна дієта - працівники кафе на замовлення готують супчики і бульйони. А ще обов'язково у меню додають смаколики. Цього разу - асорті зі свіжих фруктів.
Ігор, військовослужбовець:
Тут все такое для здорового рациона. Все клас, все нормально, все супер.
Петро, військовослужбовець:
Дуже смачно. Хлопці молодці, що нас відвідують не забувають. Кожен день вони у нас.
Їжу готують переважно коштом закладу. Також допомагають благодійні організації, а з продуктами - місцеві бізнесмени.
Олеся Корзун, власниця кафе:
Приготування їжі - це не основне. Основне - це спілкування. І коли ти бачиш які мужні, які класні чоловіки нас охороняють, бережуть наші життя, то ти розумієш, що ти недарма прокинулась і хочеться іти і знову, знову допомагати і підтримувати їх, бо це наші герої. Коли ми спілкуємося з героями - це дуже потужна енергія. Ми будемо продовжувати до перемоги.
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