Від традиційних українських страв до європейської кухні. У Рівному колектив кафе готує гарячі обіди для військових, які лікуються в одному з медзакладів. Так по-домашньому підгодовують захисників уже десятий місяць. Яке меню пропонують та чи до смаку воно пацієнтам - розкаже Сніжана Сидорук.

У лікарняній кімнаті для приготування їжі хазяйнують не працівники медзакладу, а колектив одного із рівненських кафе. Вони привезли власноруч приготовлені гарячі обіди для військових, яких тут лікують.

Сьогодні ми хлопцям приготували картопельку, пюре, м'яско по-французьки, салат з свіжої молодої капусточки.

Заправляє на кухні сама власниця кафе. Олеся Корзун від початку повномасштабного вторгнення стала волонтерити. Спочатку підгодовувала тих, хто плів сітки, а от вже десятий місяць як приїздить з обідами до поранених бійців.

Олеся Корзун, власниця кафе:

Починали ми, мабуть, скільки Натолочко, з 11 чоловік. З 11 і ми думали, що 25 - це наша межа. Якісь були дні, коли ми готували по 65 і сьогодні ми дуже щасливі, що сьогодні тільки 36. Я просто мрію якісь дні, тижні, коли буде один, потім нуль і ми будем приходити, мабуть, просто до звичайних людей, які також тут лікуються.

Таких обідів пацієнти дуже чекають. Хоча на лікарняну їжу теж не жаліються.

Юрій, військовослужбовець:

Даже лікарняна їжа дуже смачна. Це нам ізюминку такую, чтоб чуть побаловать нас.

Олеся Корзун, власниця кафе:

У лікарні зрозуміло, що дієтична непідсолене, а ми, в нас акцент на домашню їжу ситну поживну - м'яско, рибка. Українські страви: деруни, картопляна кішка, капустняк, європейські - пасту готуємо, піцу, шашлик свинний, курячий, кури-гриль були навіть.

Такі страви приносять лише тим, кому дозволяють лікарі. Коли ж потрібна дієта - працівники кафе на замовлення готують супчики і бульйони. А ще обов'язково у меню додають смаколики. Цього разу - асорті зі свіжих фруктів.

Ігор, військовослужбовець:

Тут все такое для здорового рациона. Все клас, все нормально, все супер.

Петро, військовослужбовець:

Дуже смачно. Хлопці молодці, що нас відвідують не забувають. Кожен день вони у нас.

Їжу готують переважно коштом закладу. Також допомагають благодійні організації, а з продуктами - місцеві бізнесмени.

Олеся Корзун, власниця кафе: