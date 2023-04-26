На складі майже тисячу піддонів з товарами

На Львівщині знайшли величезний підпільний склад з гуманітаркою невстановленого походження. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Склад площею 1600 кв. м., забитий десятками тонн різноманітних товарів, знайшли ще 21 квітня, відтоді там тривають слідчі дії.

Детективи БЕБ встановлюють коло осіб, задіяних у ввезенні та складуванні гуманітарної допомоги. Адже, щоб ввезти цей вантаж, знадобилося приблизно 60 вантажівок-фур і такі переміщення не могли залишитися непомітними.

На складі зберігаються харчові продукти, дитячі товари, постільна білизна, ковдри, засоби гігієни, побутова хімія, одяг - загалом майже тисячу піддонів.

Лише консервів знайдено орієнтовно 74 тонни на 20 млн грн. Остаточний підрахунок усіх товарів ще закінчено.

В.о. керівника Територіального управління БЕБ у Львівській області Валерій Тацієнко заявив: