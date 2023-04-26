На Львівщині знайшли величезний підпільний склад з гуманітаркою (фото) [ Редагувати ]
На Львівщині знайшли величезний підпільний склад з гуманітаркою невстановленого походження. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.
Склад площею 1600 кв. м., забитий десятками тонн різноманітних товарів, знайшли ще 21 квітня, відтоді там тривають слідчі дії.
Детективи БЕБ встановлюють коло осіб, задіяних у ввезенні та складуванні гуманітарної допомоги. Адже, щоб ввезти цей вантаж, знадобилося приблизно 60 вантажівок-фур і такі переміщення не могли залишитися непомітними.
На складі зберігаються харчові продукти, дитячі товари, постільна білизна, ковдри, засоби гігієни, побутова хімія, одяг - загалом майже тисячу піддонів.
Лише консервів знайдено орієнтовно 74 тонни на 20 млн грн. Остаточний підрахунок усіх товарів ще закінчено.
В.о. керівника Територіального управління БЕБ у Львівській області Валерій Тацієнко заявив:
Українці вдячні міжнародним партнерам за підтримку. І одне із завдань Бюро економічної безпеки забезпечити, щоб і фінансова, і гуманітарна допомога від країн-партнерів витрачалася і рухалася за призначенням - туди, де потрібна найбільше.
Зараз ми з'ясовуємо, як ці товари потрапили на територію України, чому не було розподілено та перевіряємо інформацію про можливий продаж гуманітарної допомоги.
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