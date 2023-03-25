Окупанти обстріляли пункт видачі гуманітарки у Херсоні, є поранені [ Редагувати ]
Російські війська 25 березня обстріляли Херсон і влучили у пункт видачі гуманітарної допомоги. Поранення отримали двоє людей. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Російські окупанти продовжують обстрілювати місця, де надають допомогу мирним людям.
Учора вночі армія рф атакувала "Пункт незламності" у Костянтинівці на Донеччині, сьогоднішня ціль російської артилерії - пункт видачі гуманітарної допомоги у Херсоні.
Через обстріл постраждали двоє людей - 41-річна жінка та 25-річний чоловік. З мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями їх шпиталізували до лікарні.
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