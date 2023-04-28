Задля безпеки учнів, тестування з усіх трьох предметів проведуть за один день.

Фініш - 3-тє травня. Реєстрація учасників мультипредметного тесту добігає кінця. Тим вступникам, котрі ще не зареєструвались - треба поквапитися.

А от як майбутні абітурієнти готуються до тестування в умовах війни? Та з якими проблемами найчастіше стикаються? Ольга Лучек питала.

Стас навчається у випускному класі Чернівецького ліцею. І зараз активно готується до національного мультипредметного тесту, працює і з репетиторами, і самостійно. На навчання йде весь день, вільного часу майже не лишається, та все одно каже, є предмети, які даються тіжко.

Станіслав Павучик, учень Чернівецького ліцею:

Математика, вивчення формул, на логіку, але якщо розуміти та правильно мислити, то все виходить. Стараюся кожен день хоча б щось вивчити нового, але не забуваю і про відпочинок.

Цьогорічне підсумкове оцінювання складається з трьох предметів. Два з яких обов'язкові - українська мова і математика, і третій - на вибір. Стас складатиме історію України.

Зарєструватися на тестування потрібно до третього травня.

Станіслав Павучик, учень Чернівецького ліцею:

Я зареєструвався недавно, десь тиждень назад, виникли труднощі з тим, щоб загрузити фотографії паспорта та довідки від ліцею. Було важко тому, що там був 1 мегабайт тільки, треба було завантажити, щоб всі фотографії були один мегабайт містили, це було тяжко, а так все решта було легко, чітко, зрозуміло.

У цьому ліцеї цьоріч буде з пів сотні випускників. Вчителі розповідають, що зараз систематично поглиблюють їхні знання та проводять тренувальні тестування.

Алла Чорней, вчителька української мови та літератури:

В цьому році з української мови додалися запитання і зокрема ті, які мають відповіді зазначені графічними значками, це звісно трішки спантеличує, але якщо виконати схожі завдання кілька разів, то діти до цього звикають, і можуть виконувати ці завдання успішно, впевнено і правильно.

Людмила Краміна, директорка Чернівецького ліцею:

Учні системно на уроках готуються і в позаурочний час отримують консультації від вчителів. Ну складно в першу чергу в моральному плані, тому що вони розуміють, що від їхнього результату національного мультипредметного тесту будуть залежати подальші їхні наміри, плани і подальше життя.

В обласному департаметі освіти кажуть, що на тестування вже зарєструвалося майже 5 тисяч випускників. Найчастіше третім предметом обирають історію України та іноземну мову. Тим часом в області готують мережу тимчасових екзаменаційних центрів.

Оксана Сакрієр, директорка Департаменту освіти і науки Чернівецької ОВА:

Всі ці 19 тимчасово екзаменаційних центрів мають відповідати певним вимогам, це і комп'ютерна техніка, підключення до мережі інтернет, швидкісний інтернет, ну і звичайно пріоритетом для департаменту освіти при складанні НМТ у 2023 році залишається безпекова складова, тому у всіх цих центрах є належні умови, є укриття та споруди цивільного захисту.

Задля безпеки учнів, тестування з усіх трьох предметів проведуть за один день. Одинадцятикласникам зосередити увагу на різноманітних завданнях буде нелегко, та вчителі мають кілька порад, як вгамувати хвилювання.

Алла Чорней, вчителька української мови та літератури:

Іноді здається, що виконання тих чи інших тестових завдань у цей момент видаються складними, я завжди раджу відволіктися, навіть просто поглянути на кілька хвилин у вікно, відволіктися, повернутися і з новими силами читати те завдання, яке можливо хвилинку тому було надто якимось складним.

Зі своїм хвилюванням Стас каже - впорався. Впевненості хлопцеві додає обраний фах майбутньої професії. Хоче стати будівельником…

Станіслав Павучик, учень Чернівецького ліцею:

Нашій країні це потрібно - відбудовувати міста, для мене ця професія є такою головною, тому що і мій батько також є будівельником.

А поки випускники ще мають час підготуватися - тестування проведуть в середині червня. І варто зазначити - цьогорічної вступної кампанії прохідні бали з НМТ підвищено.