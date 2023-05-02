Від того, як згасає надія у родичів людей, які під завалами, крається серце.

Через обстріли на Миколаївщині пошкоджені майже 12 тисяч житлових будівель. І на місці кожного влучання довелося працювати рятувальникам ДСНС.

У Миколаєві вже більше року діє підрозділ аварійно-рятувальної частини, що був створений від початку повномасштабного вторгнення спеціально для розбору завалів та порятунку людей з-під уламків. 72 рятувальники позмінно працюють та виїжджають на виклики. Про цю непросту роботу - далі у сюжеті Наталі Сінченко.

Для Олексія рятувальні роботи у цій багатоповерхівці Миколаєва були чи не найважчими. Чоловік розповідає, як побачив зруйнований під'їзд - з першого по п'ятий поверх.

Олексій Марцоха - керівник аварійно-рятувальної частини загону спеціального призначення ГУ ДСНС у Миколаївській області:

Ви розумієте з першого погляду, це жах. Це жахіття. Бо багато людей. У всіх повилітали вікна і крики, плач, стони.

Тоді, 11 листопада, російські війська цинічно обстріляли житловий квартал. Ракета с-300 влучила у багатоповерхівку і вбила сімох людей, багатьох поранила.

Олексій Марцоха, керівник аварійно-рятувальної частини загону спеціального призначення ГУ ДСНС у Миколаївській області:

Стояв хлопчик, на вигляд років 12-13. Ми не розуміли, бо він стоїть мовчки, ні слова не каже. Стоїть в шоковому стані. Ми не розуміли, що він, хто він. І коли начали питати, наші психологи почали працювати, то тільки тоді він повідомив, що він залишився живим, а його батьки загинули. Для нас всіх це також був жах.

Подібних дитячих і дорослих трагедій пам'ять Олексія налічує сотні. Бо чоловік працює в аварійно-рятувальній частині з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Разом із командою виїжджає на місце обстрілів одним із перших.

Олексій Марцоха - керівник аварійно-рятувальної частини загону спеціального призначення ГУ ДСНС у Миколаївській області:

Перша наша задача стоїть - рятувати людей. З початку не залучалась якась техніка, крани. З початку зовнішнім оглядом, щоб знайти можливих постраждалих, які можуть знаходитись зверху і яким можливо треба надати допомогу, або ті люди, які залишилися в свої квартирах, але їм потрібна евакуація.

Підрозділ Олексія створили під час війни. Нині в ньому працюють 72 людини. І чимало техніки.

Олексій Марцоха - керівник аварійно-рятувальної частини загону спеціального призначення ГУ ДСНС у Миколаївській області:

Звичайна пожежно-рятувальна частина вона може лише за допомогою фізичної сили людей розбирати, але у них не вистачає інженерної техніки, важкої техніки. Приходилось би десь залучати якусь техніку, а це час, і це час на рятування людей, а так якщо в нас така техніка є, це 100 відсотків ефективність для нашого підрозділу.

Пошуково-рятувальні роботи на місцях трагедій тривають, доки рятувальники не знайдуть всіх. І час від часу надзвичайники зупиняються. Це хвилини тиші.

Олексій Марцоха - керівник аварійно-рятувальної частини загону спеціального призначення ГУ ДСНС у Миколаївській області:

Це правило в нас є таке, існує поняття - хвилина тиші. Через кожні півгодини під час рятувальних робіт подається сигнал. На той момент всі затихають. Все обладнання вимикається - прислуховуємося, можливо хтось під завалами і іздає якісь звуки.

Про небезпеку рятувальники думають мало, але усвідомлюють, що вона чатує на кожному кроці.

Олексій Марцоха - керівник аварійно-рятувальної частини загону спеціального призначення ГУ ДСНС у Миколаївській області:

Ми ризикуючи, ползком залазили під ці плити, розуміючи, що шорох і може впасти та плита…

Юрій Атаманчук - рятувальник аварійно-рятувальної частини загону спеціального призначення ГУ ДСНС у Миколаївській області:

Так, присутній страх, завжди є, бо завжди є небезпека обвалів, зсувів, а також повторного обстрілу.

У Юрія за плечима - десятки викликів. Проте, каже, щоразу болить. Бо всіх врятувати неможливо.

Юрій Атаманчук, рятувальник аварійно-рятувальної частини загону спеціального призначення ГУ ДСНС у Миколаївській області:

Я відчуваю біль, жаль від того, що ми не можемо врятувати всіх, тому що після того, як проходить певний час ти вже сам розумієш, що людина скоріш за все загинула.

Від того, як згасає надія у родичів людей, які під завалами, крається серце.

Юрій Атаманчук - рятувальник аварійно-рятувальної частини загону спеціального призначення ГУ ДСНС у Миколаївській області:

Загинула одна жінка, і її хрещений батько певний час очікував та сподівався, що вона буде жива, але після цілої ночі розбору завалів, ми знайшли її тіло і передали йому.

Таке психологічне навантаження ускладнює роботу.

Олексій Марцоха - керівник аварійно-рятувальної частини загону спеціального призначення ГУ ДСНС у Миколаївській області:

І конечно є такі випадки, коли після руйнувань де були трагічні наслідки, з дитиною та ми знаємо іншими життями, важко, може першу добу, після цього ти ще згадуєш. Потім ти відпускаєш цю ситуацію, тому що якщо ти будеш накопичувати цю ситуацію, тобі потім буде важче потім реагувати, працювати надалі.

А працювати доведеться, бо ворог підступний. І продовжуватиме тероризувати мирних українців.