Китай та ще низка, так би мовити, "дружніх" до росії країн уперше проголосували в ООН за резолюцію, яка визнала росію агресороркою у війні проти України. Досі ці держави висловлювалися проти або утримувалися від підтримки будь-яких документів, невигідних москві. Яка саме резолюція змінила їхню позицію? І чи означає це, що "друзів" у москви поменшало? У матеріалі Ольги Жидецької.

122 голоси "за" і 5 "проти". Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про співпрацю Обʼєднаних націй та Ради Європи. У ній, зокрема, йдеться про "безпрецедентні виклики", які стоять перед Європою "після агресії російськоїфедерації проти України та до того Грузії". Автори резолюції закликали відшкодувати збитки, завдані жертвам російської військової агресії, та притягнути до відповідальності винних у порушенні міжнародного права. Уперше за документ, у якому росію названо агресором, проголосували такі "дружні" до рф країни як Китай, Бразилія, Індія, Казахстан, Вірменія та Туреччина. Постпред України в ООН прокоментував це так.

Спроба рф зняти згадку про агресію щодо України провалилася в ГенАссамблеї. Проти резолюції проголосували 5 відомих борців з правами людини - рф, Білорусь, Нікарагуа, Сирія, КНДР.

Війна в Україні не була головною темою резолюції, тому незрозуміло, чи голосування Китаю та інших країн на її підтримку є однозначним сигналом про зміну їхньої позиції щодо дій росії в Україні. Хоча раніше Китай утримувався від критики дій Москви. Представники КНР цього разу голосування не коментували.

Володимир Фесенко, політолог:

Що важливо, в інших подібних голосуваннях, в голосуваннях, коли йшлося про росію, про війну особливо між росією і Україною, зорема про проект резолюції, які підтримувала Україна - завжди і Китай, і Казахстан і Вірменія утримувалися від голосування.

Андрій Миселюк, політолог:

Оскільки Китай останніми днями почав таку бурхливу зовнішньо-політичну діяльність, яка покузує, що він робить переоцінку своєї політики підтримки росії, яка в принципі була незмінною протягом більше року, то, власне кажучи, варто було очікувати, що будуть і нові прояви того, що він буде показувати, що він уже не так однозначно підтримує політику росії і що це вже не безмежна дружба і безмежне партнерство.

Це голосування політологи коментують з обережним оптимізмом. Але одностайні - тон у ньому задає Китай, адже росія, на яку країни раніше орієнтувалися - через невдачі в Україні втратила свій авторитет. Натомість Пекін, вочевидь, хоче виступити миротворцем у російсько-українській війні та заразом отримати чималі політичні й економічні дивіденди. Щоправда, надмірне ослаблення росії не в інтересах КНР.

Андрій Миселюк, політолог:

Китай розуміє, що треба намагатися щось і собі урвати. Власне кажучи, він обрав саме слушний момент задля того, щоби по-перше, виступити миротворцем, по-друге, щоби зову показати лідерам глобального пвдня, що ві та країна, на яку варто рівнятися. По-третє, у нього є якість сподівання, що він в Україні зможе якісь позиції застовбити, зокрема, що стосується її післявоєнної реконструкції.

Володимир Фесенко, політолог:

Китай зараз усе більше грає різними руками на різних шахових дошках - це багатовекторність по-китайськи, з москвою Китай говорить про співпрацю і спільну протидію Сполученим Штатам, але якщо якісь дії москви, ну скажемо так - не відповідають інтересам Китаю, або якась резолюція, де навть можуть бути критика на адресу москви, вона може відповідати інтересам Китаю, тоді - так, Китай це може підтримати.

Вважати це голосування переломним політологи не поспішають, проте підкреслюють - це важливий етап на шляху здобуття міжнародної підтримки України та сигнал про те, що навіть колишні партнери більше не ставлять на росію. Адже вона, вочевидь, уже програла цю війну. Однак підтвердити цю думку мають ще наступні голосування в ООН та успіхи ЗСУ на полі бою.