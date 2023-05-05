У ЗМІ набуває обертів скандал за участю Ігоря Мазепи, його підозрюють в організації шахрайської схеми з метою заволодіння 100% статутного капіталу компанії-газовидобувника ТОВ "Навігатор Майницьке". Про це пише "KP.UA".

Свою оцінку ситуації висловив політичний аналітик Олександр Охріменко у Facebook.

Він докладно описав принцип шахрайської схеми: сенс махінації полягав в тому, що під час придбання 100% статутного капіталу Мазепа нібито використовував підконтрольну собі компанію "Села Енерджі".

А після заволодіння майновими правами, підставна компанія відмовилась виконувати умови або повертати майнові частки. За словами експерта, сума махінації мала скласти 3 млн доларів.

Олександр Охріменко зазначив, що задля відмови виконувати свої обов’язки та з метою уникнення покарання, компанія "Села Енерджі" почала ініціювати судові спори.

Національною поліцією України було відкрито кримінальну справу, дії службових осіб "Села Енерджі" мають ознаки привласнення чужого майна шляхом обману та зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб, і умисного використання своїх повноважень на шкоду інтересам юридичної особи приватного права. Такі дії кваліфікуються як злочини та передбачені Кримінальним кодексом України.

Олександр Охріменко розповів, що правоохоронці провели серію обшуків у Мазепи та його партнерів, в результаті яких була знайдена незадекларована готівка в розмірі 600 тис. доларів у матраці.

"У ЗМІ пишуть, що усі знайдені кошти підуть на потреби Збройних Сил України. З чим я повністю згодний, адже вони були придбані незаконним шляхом та більше користі принесуть воїнам ЗСУ, аніж матрацу Мазепи та його дружків", - висловився експерт з приводу знайденої незадекларованої готівки на 600 тис. доларів.

За словами Олександра Охріменка, Ігор Мазепа наразі не з'являється на допитах, невтішно відгукується у бік робітників Національної поліції України та намагається через ЗМІ відбілити свою репутацію.