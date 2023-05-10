Два безпілотники атакували військовий полігон у Воронезькій області. За даними Baza, це сталося сьогодні вночі.

Два БПЛА, начинені вибухівкою, підлетіли до полігону і вибухнули під час падіння. Постраждали 14 військовослужбовців ворожої армії. За попередніми даними, загиблих немає.

Також невідомий літальний об'єкт збили неподалік військового аеродрому в Воронезькій області. За попередніми даними, дрон летів на висоті 500 метрів і був збитий вранці 9 травня за 6 кілометрів від аеродрому.

Вже ближче до вечора російські силовики виявили його уламки поблизу місцевого цвинтаря. Внаслідок падіння уламків ніхто не постраждав.