Дрони з вибухівкою атакували полігон та аеродром під Воронежем: 14 поранених [ Редагувати ]
Два безпілотники атакували військовий полігон у Воронезькій області. За даними Baza, це сталося сьогодні вночі.
Два БПЛА, начинені вибухівкою, підлетіли до полігону і вибухнули під час падіння. Постраждали 14 військовослужбовців ворожої армії. За попередніми даними, загиблих немає.
Також невідомий літальний об'єкт збили неподалік військового аеродрому в Воронезькій області. За попередніми даними, дрон летів на висоті 500 метрів і був збитий вранці 9 травня за 6 кілометрів від аеродрому.
Вже ближче до вечора російські силовики виявили його уламки поблизу місцевого цвинтаря. Внаслідок падіння уламків ніхто не постраждав.
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