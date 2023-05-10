Парламентська депутатська група "Відновлення України" здійснила гуманітарну місію на Західну Україну. Під час неї народні депутати поспілкувалися з переселенцями зі сходу та півдня країни, а також передали їм гуманітарну допомогу від Благодійного фонду Вадима Столара, повідомляє телеканал Live.

Першою "зупинкою" місії стала Рівненщина, яка прийняла понад 54 тис. переселенців, в тому числі - з Донеччини та Луганщини.

Народний депутат Олександр Лукашев зазначив:

Наша мета сьогодні - поспілкуватися з людьми, саме безпосереднє спілкування, яке дозволяє почути кожну людину. Як і завжди ми приїхали не з пустими руками. Завдяки Фонду Вадима Столара сьогодні 500 ВПО отримали благодійну допомогу у вигляді продуктових наборів. Ви самі бачили ті радісні обличчя від спілкування, від допомоги. Головне - що про людей не забули. І це головна мета нашої діяльності, групи Відновлення України у Верховній Раді.

Олександр Лукашев (у центрі)

Отримали допомогу і переселенці у Львові, а саме у прихистку для ВПО, де проживають люди з Донбасу, Харківської, Херсонської та Миколаївської областей.

Народна депутатка Наталія Приходько наголосила:

Ми у місті Львові. Приїхали відвідати ВПО, які проживають в цьому будинку. Його організували і благодійники, і міська влада. І ми разом з Фондом і колегами вирішили підтримати людей, внутрішньо переміщених осіб, поспілкуватися. Ми розуміємо, що в роботі ефективно коли ти маєш безпосередній контакт з людьми, тоді більш ефективно зможемо їм допомогти.

Наталія Приходько (зліва)

Відвідали депутати і Закарпаття, зокрема місто Перечин. Там зараз будується підприємство-дублер краматорского "Фурлендер Віндтехнолоджі". А для того, щоб переселенці не боялися покидати рідний дім, для них пропонують не лише роботу, а й будують житло.

Народний депутат Максим Єфімов, який особисто опікується питаннями допомоги у релокації підприємств зі сходу, розповів:

Все будівництво закінчиться до кінця наступного року. І тут буде працювати біля 2000 людей. Ми будемо брати всіх наших переселенців зі сходу, щоб вони приїжджали. Ми пропонуємо і житло, сьогодні були на першому будинку, який будується.

Народний депутат Валерій Гнатенко запевнив:

Необхідна підтримка нашою державою саме цих підприємств. Якісь пільгові напрямки треба давати, щоб підприємства ставали на ноги. І у державному бюджеті, я думаю, треба це передбачити, щоб дати пільги, щоб підприємства почали працювати. Це може бути зроблено по закупках металу, і по інших напрямках. На трибуні Верховної Ради будемо це питання підіймати.

У парламентській групі "Відновлення України" запевняють, що подібні поїздки допомагають краще зрозуміти проблеми на місцях та у майбутньому налагодити законотворчу роботу за напрямками допомоги ВПО. Народні депутати групи зареєстрували вже понад п’ять відповідних законопроєктів - і продовжуватимуть роботу в цьому напрямку.