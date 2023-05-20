Борги українців за електроенергію відображатимуться у кредитній історії. Енергетичні компанії періодично передаватимуть інформацію про заборгованість клієнтів до Українського бюро кредитних історій. Про це повідомив гендиректор YASNO Сергій Коваленко.

YASNO та Українське бюро кредитних історій почали співпрацювати. Відповідно тепер бюро отримуватиме інформацію про клієнтів YASNO, які накопичили заборгованість за спожиту електроенергію і ця інформація буде відображатись в їхній кредитній історії.

Кредитна історія клієнта - це інформація про кредити та дисципліну щодо їхньої оплати, яка надається різними установами (банками, фінансовими та лізинговими компаніями та ін.) та зберігається у базі даних Українського бюро кредитних історій.

Станом на 1 травня 2023 року побутові споживачі накопичили заборгованість більше одного місяця за спожиту електроенергію у розмірі понад 1,7 млрд грн.

Щоб спонукати клієнтів більш відповідально ставитись до оплати за використану електроенергію, YASNO періодично передаватиме інформацію про заборгованість побутових клієнтів до бюро.

Відповідно, якщо клієнт, котрий підпадає під критерії, визначені постачальником, звернеться до фінансової установи для отримання кредиту, то кредитор буде бачити його кредитну історію включно з інформацією щодо заборгованості за спожиту електроенергію. Ці дані дозволяють кредитору оцінити ризики та вирішити, чи надавати позику такому клієнту.

Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко заявив:

Ми добре розуміємо обставини, в яких усі ми зараз перебуваємо, але є клієнти, які не сплачують за використану електроенергію та інші комунальні послуги, але при цьому беруть кредити, наприклад, на чергові нові iPhone. Саме на таких клієнтів і розрахована така активність. Сьогодні важливо, щоб усі клієнти відчували відповідальність та сплачували за отримані комунальні послуги у повному обсязі, бо це дозволить енергетикам і на далі тримати енергетичний фронт.

Нагадаємо, напередодні опалювального сезону 2023-2024 в Україні підвищать тарифи на електроенергію. Про це в телемарафоні "Єдині новини" заявив заступник міністра енергетики Фарід Сафаров.