Через активні дії ворога на сході, Харківський національний університет внутрішніх справ релокували. Нині тисячі курсантів продовжують навчання у кількох містах: Вінниці, Сумах та Кам'янець-Подільському.

Як облаштувалися на новому місці викладачі та курсанти двох факультетів, бачили наші колеги.

Харківський національний університет внутрішніх справ працює нині в кількох областях України. Оперативників та поліцейських превенції готують у Вінниці.

Валерій Сокуренко, ректор Харківського національного університету внутрішніх справ:

Там же готують і професійних психологів. Причому даємо вміння, знання поліграфа.

До Кам'янець-Подільського переїхали одразу два факультети.

Валерій Сокуренко, ректор Харківського національного університету внутрішніх справ:

Це - досудове розслідування. По-суті, це слідчі, дізнавачі. І факультет номер 4 - готує кіберфахівець для боротьби з кіберзлочинністю.

Курсантка Діана розповідає, як виїжджали з Харкова рік тому під суцільним ворожим вогнем.

Діана Чуженко, курсантка Харківського національного університету внутрішніх справ:

Було дуже страшно. Ти їдеш. Ми виїжджали з Харкова, була оголошена повітряна тривога, були артилерійські обстріли, вибухи. Дуже було страшно. Та навіть зараз страшно, бо там залишилась сім'я.

Деякі викладачі університету приїхали до міста над Смотричем із родинами. Тут знайшли житло і продовжують працювати

Михайло Іншеков, старший викладач кафедри тактичної та спеціальної фізичної підготовки Харківського національного університету внутрішніх справ:

Дуже гарні люди, гарна атмосфера, гарно нас прийняли.

День майбутніх поліцейських розпочинається о 5 ранку. Шикування, фізпідготовка, сніданок. Далі за розкладом: теоретичні та практичні заняття.

Михайло Іншеков, старший викладач кафедри тактичної та спеціальної фізичної підготовки Харківського національного університету внутрішніх справ:

Курсанти дуже вмотивовані, тому що часи складні. І грамотні, свідомі правоохоронці потрібні дуже державі, і це видно неозброєним оком.

Чимало курсантів продовжують справу батьків. Третьокурсник Станіслав навчається на факультеті кібербезпеки.

Станіслав Павленко, курсант Харківського національного університету внутрішніх справ:

Мені завжди хотілось допомагати людям. А також, тому що це сімейна традиція. Моя мати також працює в НПУ, старшим оперуповноваженим відділу кримінального розшуку.

Приклад сім'ї надихає. У Даші у поліції одразу три члени родини.

Даша Горпиненко, курсантка Харківського національного університету внутрішніх справ:

Тато, тітка, та її чоловік. Взірцем для мене є саме моя тітка, оскільки вона теж закінчила цей університет, і зараз працює на посаді слідчої, має звання капітана поліції та торік отримала нагороду від президента - "Кращий слідчий року".

Тетяна Фоміна готує майбутніх слідчих. Під час занять курсанти працюють у групах, але оцінка їхньої роботи - індивідуальна.

Тетяна Фоміна, завідувачка кафедри Харківського національного університету внутрішніх справ:

Вони вивчають матеріали кримінального провадження - макети, які їм роздані у кожній групі, і знаходять у кожному кримінальному провадженні процесуальні джерела доказів: показання, речові докази, висновки експертів.

Теорію обов'язково відпрацьовують на практиці.

Воєнний час - це нові виклики. Тож курсантів навчають працювати на блокпостах, проводити гуманітарне розмінування та надавати домедичну допомогу.

Також майбутні правоохоронці мають уміти працювати на деокупованих територіях: документувати й розкривати воєнні злочини

Валерій Сокуренко, ректор Харківського національного університету внутрішніх справ:

Це й ексгумація поховань, і документування тих місць, де відбувалися розстріли наших громадян, наших військових. Ці вміння задокументувати належним чином - важливі, тому що злочинці повинні відповідати. В тому числі - в Міжнародних судах.

Вже за місяць в університеті розпочнеться вступна кампанія. Торік конкурс на деякі спеціальності був до 10 абітурієнтів на місце.