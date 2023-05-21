У місті Лохвиця на Полтавщині чоловік застрелив трьох людей, після чого підірвався на гранаті. Про це повідомляє поліція області.

До поліції Полтавщини 21 травня, близько 14:00, надійшло повідомлення від місцевих мешканців, що в м.Лохвиця чоловік застрелив трьох людей, після чого підірвався на гранаті.

На місце трагедії виїхали слідство та криміналісти. Виявилось, що місцевий 53-річний чоловік із гладкоствольної зброї застрелив у трьох домогосподарствах застрелив двох сусідів (67-річного та 47-річного чоловіків) та 63-річну сусідку. Потім повернувся до себе та підірвався гранатою.

На місці трагедії працює слідчо-оперативна група поліції, спеціалісти криміналісти та вибухотехнічна служба ГУНП. Обставини та причини масового вбивства з'ясовують слідчі.

За інформацією Суспільного, серед загиблих - колишній міський голова Лохвиці В'ячеслав Демчук.