Під Полтавою чоловік застрелив трьох сусідів і підірвав себе гранатою [ Редагувати ]
У місті Лохвиця на Полтавщині чоловік застрелив трьох людей, після чого підірвався на гранаті. Про це повідомляє поліція області.
До поліції Полтавщини 21 травня, близько 14:00, надійшло повідомлення від місцевих мешканців, що в м.Лохвиця чоловік застрелив трьох людей, після чого підірвався на гранаті.
На місце трагедії виїхали слідство та криміналісти. Виявилось, що місцевий 53-річний чоловік із гладкоствольної зброї застрелив у трьох домогосподарствах застрелив двох сусідів (67-річного та 47-річного чоловіків) та 63-річну сусідку. Потім повернувся до себе та підірвався гранатою.
На місці трагедії працює слідчо-оперативна група поліції, спеціалісти криміналісти та вибухотехнічна служба ГУНП. Обставини та причини масового вбивства з'ясовують слідчі.
За інформацією Суспільного, серед загиблих - колишній міський голова Лохвиці В'ячеслав Демчук.
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