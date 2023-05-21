Байден підтвердив згоду на навчання українських пілотів на F-16 [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Під час переговорів з українським колегою Володимиром Зеленський президент США Джо Байден підтвердив згоду на навчання наших пілотів на винищувачах F-16.
Про це повідомляє голова Білого дому під час пресконференції на саміті G7.
"Я сказав Зеленському, що буде розпочато навчання українських пілотів на літаках четвертого покоління, включно з F-16. Щоб Україна могла себе захистити", - заявив президента США.
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