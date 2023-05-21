Під час переговорів з українським колегою Володимиром Зеленський президент США Джо Байден підтвердив згоду на навчання наших пілотів на винищувачах F-16.

Про це повідомляє голова Білого дому під час пресконференції на саміті G7.

"Я сказав Зеленському, що буде розпочато навчання українських пілотів на літаках четвертого покоління, включно з F-16. Щоб Україна могла себе захистити", - заявив президента США.