Розширення Євросоюзу має поширюватися від Балкан до Грузії та досягати України та Молдови. Однак можливе це лише за повноцінного членства в союзі Туреччини. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Бухаресті.

Необхідно розпочати новий процес розширення Євросоюзу. Він має поширюватися від Балкан до Грузії, досягати України та Молдови... цей регіон не може бути повним без участі у ньому Туреччини.

Чавушоглу заявив, що Туреччина продовжить залишатися гравцем у центрі регіону конфліктів і забезпечуватиме його безпеку та стабільність.

Успіхи Туреччини - це успіхи Європи. Програш не є нашим вибором.

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На його думку, необхідність переформатування безпекової архітектури в Європі виникла через російське вторгнення в Україну.

Він закликав партнерів по НАТО не проводити розмежувальних ліній у боротьбі з загрозами державній безпеці, у тому числі тероризмом, який, на його думку, залишається однією з головних загроз альянсу.

Не слід забувати, що саме наша країна зіткнулася з найбільшою загрозою тероризму в альянсі.

Туреччина подала заяву про вступ до Євросоюзу 1987 року, а статус кандидата набула 1999-го. У червні глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що сучасна Туреччина знаходиться далі від ЄС, ніж у 2005 році, коли країна розпочала переговори про вступ до союзу.

28 лютого заявку про вступ до ЄС подала Україна. 23 червня Україна отримала статус кандидата разом з Молдовою, яка подала заявку про вступ 3 березня разом із Грузією. Статус кандидата також мають Сербія, Чорногорія, Північна Македонія та Албанія.