Міністри закордонних справ країн НАТО на неформальній зустрічі в Осло 31 травня та 1 червня обговорять прохання України про вступ до альянсу.

Київ розуміє, що не може вступити до НАТО під час війни з росією, але хоче, щоб блок зробив конкретні кроки для вступу України на саміті у Вільнюсі. Водночас у союзників досі немає єдиної думки щодо цього, пише Politico.

Віцепрем'єрка України з питань євроінтеграції Ольга Стефанишина заявила виданню під час конференції з безпеки Globsec у Братиславі, що Київ чекає на "чіткий сигнал" від НАТО про запрошення України до альянсу на саміті у Вільнюсі, який запланований на 11-12 липня.

Нам потрібна єдина прихильність (вступу України. - ред.) всіх держав-членів.

Стефанишина заявила Politico, що для Києва "цілком неприйнятно" залишатися в дискурсі про вступ до НАТО на тому ж місці, де зараз знаходиться Україна. Вона наголосила, що для неї важливо, щоб після саміту вона вже обговорювала умови вступу України з представниками альянсу.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський сказав виданню на форумі Globsec, що всі союзники обговорюють майбутній саміт НАТО. Липавський заявив, що хоче, аби на саміті було оголошено про вступ Швеції до НАТО та запрошення України до альянсу. При цьому він зазначив, що такі питання складно вирішити коаліції з 31 країни.

За інформацією Politico, напередодні переговорів в Осло союзники висувають різні ідеї для задоволення запитів Києва про вступ до альянсу. Зокрема, вони розглядають варіанти від ухвалення декларації щодо України за підсумками вільнюського саміту до створення ради Україна-НАТО.

Нагадаємо, наприкінці вересня 2022 року президент Зеленський підписав заявку на вступ України до НАТО у прискореному порядку.

У травні 2023 року газета The Washington Post писала, що країни альянсу вирішили не запрошувати Україну до складу на липневому саміті у Вільнюсі.

21 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц говорив, що Україна не відповідає багатьом критеріям членства в НАТО. За інформацією Euractiv, НАТО може запропонувати Україні статус партнера без членства в альянсі.