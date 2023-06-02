В обіг увійшли тематичні марки та конверти: чому спецпогашення стало особливим у Миколаєві [ Редагувати ]
Як маленькі українці бачать свою батьківщину в майбутньому, тепер знатимуть у світі. Відсьогодні увійшли в обіг тематичні марки та конверти. Спецпогашення відбувалося майже одночасно в різних містах. Чому воно стало особливим в Миколаєві, розкажуть наші кореспонденти.
Дев'ятирічна Варвара з села Олександрівка на Миколаївщині. Сьогодні вона - головна героїня заходу спецпогашення. Її малюнок став одним з фіналістів у всеукраїнському конкурсі й тепер прикрашає конверти "Укрпошти".
Марку присвятили Дню захисту дітей. Тему для творчості обрали - "Діти Перемоги малюють Україну майбутнього". Переможців конкурсу обирали всією країною.
Варвара Колєсова, співавторка поштової марки:
Там намальований будинок, сім'я, дівчинка з хлопчиком граються. Я уявляю такою збудовану Україну, коли сім'я разом, всі щасливі.
Цей поштовий випуск благодійний.
Єгор Косоруков, директор Миколаївської філії АТ "Укрпошта":
Вони присвячені нашим дітям, які потерпають від бойових дій. Але діти, на мій погляд, найвразливіші до цих подій. Частина коштів від продажу цих марок піде на потреби дітей, які постраждали від бойових дій.
Новий поштовий випуск складається з марок, листівки та конверту. Це продовження військової серії. За новинкою ще зранку влаштували полювання філателісти.
Дмитро Мац, філателіст:
Всі, що "Укрпошта" випускала, всі є. І всі в колекції. Використовую їх як подарунки знайомим, близьким. Це пам'ять про нашу боротьбу, про нашу перемогу.
На дитячих малюнках - усміхнені люди, чисте небо та вільні відновлені міста. Це найбільше, про що маленькі українці зараз мріють, і те, за що бореться наша армія.
Дмитро Марченко, генерал-майор Збройних сил України:
Я думаю, зі мною погодяться всі військові, всі наші дії, вся ця війна, цей супротив - саме для наших дітей. Наша задача - зупинити цю війну і зробити так, щоб вона не перейшла на плечі наших дітей.
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