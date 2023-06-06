Українська тенісистка Еліна Світоліна у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Франції з тенісу (Roland Garros) за підсумками двох сетів поступилася другій ракетці світу Аріні Сабалєнці.

Еліні Світоліній не вдалося вийти у півфінал Ролан Гарроса. Вона у фактично рівній боротьбі поступилася другій ракетці світу Арині Сабаленці - 4:6; 4:6. У другому сеті Еліна вела - 2:0...

З білорускою Світоліна грала втретє в кар'єрі. У перших двох очних матчах суперниці здобули по одній перемозі: у 2018 році перемагала Сабалєнка, у 2020-му - Світоліна.

Еліна Світоліна знаходиться на 192-й позиції рейтингу, виграла 17 турнірів WTA в одиночному розряді. До матчу з Сабалєнкою українка втримувала серію з дев'яти перемог поспіль.

Напередодні з Roland Garros вилетіла Леся Цуренко. Таким чином на Відкритому чемпіонаті Франції продовжує виступати лише одна українка - змагання в міксті продовжує Марта Костюк.

Призовий фонд Roland Garros складає 49,6 млн євро. Фінал у жіночому одиночному розряді відбудеться 10 червня.