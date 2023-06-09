На Чернігівщині поліцейські підірвалися на міні [ Редагувати ]
На Чернігівщині зранку 9 червня наїхав на міну автомобіль з двома поліцейськими. Один з них загинув, інший - зазнав поранень. Про це повідомила поліція Чернігівської області.
Поліцейські Чернігівської області схиляють голови у скорботі з приводу трагічної загибелі колеги - старшого сержанта відділення поліції №2 (смт Ріпки) Чернігівського районного управління поліції Олексія Жовтика.
Вранці 9 червня, перебуваючи поза службою, Олексій Жовтик разом з колегою їхали власним автомобілем територією прикордоння. Поліцейські наїхали на міну та підірвалися.
39-річний Олексій Жовтик загинув на місці, а його колега зазнав травм і був госпіталізований. У загиблого поліцейського залишилося троє неповнолітніх дітей.
Олексій Жовтик
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