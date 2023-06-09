На Чернігівщині зранку 9 червня наїхав на міну автомобіль з двома поліцейськими. Один з них загинув, інший - зазнав поранень. Про це повідомила поліція Чернігівської області.

Поліцейські Чернігівської області схиляють голови у скорботі з приводу трагічної загибелі колеги - старшого сержанта відділення поліції №2 (смт Ріпки) Чернігівського районного управління поліції Олексія Жовтика.

Вранці 9 червня, перебуваючи поза службою, Олексій Жовтик разом з колегою їхали власним автомобілем територією прикордоння. Поліцейські наїхали на міну та підірвалися.

39-річний Олексій Жовтик загинув на місці, а його колега зазнав травм і був госпіталізований. У загиблого поліцейського залишилося троє неповнолітніх дітей.

Олексій Жовтик