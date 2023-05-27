У суботу, 27 травня, Чернігівська область зазнала чергового російського обстрілу. Постраждав підліток. Про це повідомляє оперативне командування "Північ" у Telegram.

У період з 12:50 до 13:10 російські найманці здійснили обстріл із самохідної артилерійської установки по населеному пункту Чайкине.

Унаслідок обстрілу було пошкоджено сінник, трактор і легковий автомобіль.

Крім цього, через російський обстріл поранення дістала дівчина-підліток, якій надали першу медичну допомогу і направили для подальшого обстеження до найближчого лікувального закладу.

Крім того, з 09:27 до 09:50 росіяни обстрілювали зі ствольної артилерії район населеного пункту Залізний Міст. Унаслідок обстрілу сталося загоряння господарських будівель, яке було локалізовано рятувальниками ДСНС.