Наші бійці розуміють: від їхньої майстерності залежить життя та здоров'я усього особового складу підрозділу.

Українські піхотинці. Основа наступальних дій. Від підготовки кожного бійця залежить успіх усього штурму. Свою майстерність піхотинці вдосконалюють на полігонах. І такий вишкіл побачили кореспонденти Військового телебачення. Далі - наш спільний матеріал.

Кадри реальних боїв на Донеччині.

Наші бійці працюють швидко і злагоджено. Кожна секунда на полі бою - просякнута небезпекою.

Результативність виконання бойових задач залежить від рівня підготовки кожного воїна, кажуть наші захисники.

Ось так проходить вишкіл піхотинців 63-ї окремої механізованої бригади.

Тарас, військовослужбовець Збройних сил України:

Позаду нас проходить спостережний пункт ворога, про який ми не знали, група заходить і виходить контакт, і треба відпрацювати по них.

Бійці застосовують усі наявні засоби, щоб якнайближче підібратися до умовного ворога.

Тарас, військовослужбовець Збройних сил України:

Група розбивається на пару маленьких груп і починає відпрацьовувати. кулеметник гасить їхній вогонь, щоб вони не могли підняти голову. маленькими групами з флангів забігаємо і робимо свою роботу.

Олена Гаврилюк, кореспондентка Військового телебачення України:

Хлопці відпрацьовують стрільбу з РПГ для того, аби активно знищувати особовий склад та позиції противника.

Одне з основних завдань цієї підготовки - навчитися плутати противника. Росіяни вивчають тактику ведення боїв українською армією, тож треба відпрацьовувати різні варіанти наступу.

Ростислав, військовослужбовець Збройних сил України:

Важко на тренуванні - легко в бою буде. Я думаю все буде на підсвідомості, як ми попадемо в якусь гарячу точку, і вже будемо знати. що нам робити далі.

Наші бійці розуміють: від їхньої майстерності залежить життя та здоров'я усього особового складу підрозділу. І звісно - успіхи на полі бою.