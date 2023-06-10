Українські піхотинці пройшли вишкіл на полігоні [ Редагувати ]
Українські піхотинці. Основа наступальних дій. Від підготовки кожного бійця залежить успіх усього штурму. Свою майстерність піхотинці вдосконалюють на полігонах. І такий вишкіл побачили кореспонденти Військового телебачення. Далі - наш спільний матеріал.
Кадри реальних боїв на Донеччині.
Наші бійці працюють швидко і злагоджено. Кожна секунда на полі бою - просякнута небезпекою.
Результативність виконання бойових задач залежить від рівня підготовки кожного воїна, кажуть наші захисники.
Ось так проходить вишкіл піхотинців 63-ї окремої механізованої бригади.
Тарас, військовослужбовець Збройних сил України:
Позаду нас проходить спостережний пункт ворога, про який ми не знали, група заходить і виходить контакт, і треба відпрацювати по них.
Бійці застосовують усі наявні засоби, щоб якнайближче підібратися до умовного ворога.
Тарас, військовослужбовець Збройних сил України:
Група розбивається на пару маленьких груп і починає відпрацьовувати. кулеметник гасить їхній вогонь, щоб вони не могли підняти голову. маленькими групами з флангів забігаємо і робимо свою роботу.
Олена Гаврилюк, кореспондентка Військового телебачення України:
Хлопці відпрацьовують стрільбу з РПГ для того, аби активно знищувати особовий склад та позиції противника.
Одне з основних завдань цієї підготовки - навчитися плутати противника. Росіяни вивчають тактику ведення боїв українською армією, тож треба відпрацьовувати різні варіанти наступу.
Ростислав, військовослужбовець Збройних сил України:
Важко на тренуванні - легко в бою буде. Я думаю все буде на підсвідомості, як ми попадемо в якусь гарячу точку, і вже будемо знати. що нам робити далі.
Наші бійці розуміють: від їхньої майстерності залежить життя та здоров'я усього особового складу підрозділу. І звісно - успіхи на полі бою.
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