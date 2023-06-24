Заступник голови комітету Верховної Ради з питань інтеграції України з ЄС Марія Мезенцева в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповіла, чи готова Європа йти на більш жорсткі економічні санкції проти рф.

"Так, абсолютно. Цьому є абсолютне підтвердження і це не тільки 11 пакет санкцій, який вже затверджений у ЄС. Єврокомісія погодила спеціальні свої наміри в тому, щоб зафіксувати ті способи і методи, в які функціонують певні держави і компанії, які не тільки допомагають росії обходити санкції, а і допомагають цьому статися. 46 держав членів Ради Європи зафіксували в 4 пунктах резолюції: спеціальну пропозицію по реєстру таких компаній та держав, запровадження уніфікованої системи досліджень, як це відбувається. Третє: гармонізація цих санкцій, і інформаційні компанії, щоб про ці держави та уряди знали всі партнери. Можу сказати, що це був тернистий шлях", - каже Мезенцева.

Вона додала, що "росія продовжує наполягати на тому, що ці санкції не є ефективними, вони не зменшують заробіток і збільшують державний бюджет, але це прямо впливає на ВПК російського агресора і не доступ до високих технологій, кидає росію на те, щоб звертатися до таких країн, як - Іран".