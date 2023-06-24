Європа готова йти на більш жорсткі економічні санкції проти рф - Мезенцева [ Редагувати ]
Джерело: depo.ua
Заступник голови комітету Верховної Ради з питань інтеграції України з ЄС Марія Мезенцева в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповіла, чи готова Європа йти на більш жорсткі економічні санкції проти рф.
"Так, абсолютно. Цьому є абсолютне підтвердження і це не тільки 11 пакет санкцій, який вже затверджений у ЄС. Єврокомісія погодила спеціальні свої наміри в тому, щоб зафіксувати ті способи і методи, в які функціонують певні держави і компанії, які не тільки допомагають росії обходити санкції, а і допомагають цьому статися. 46 держав членів Ради Європи зафіксували в 4 пунктах резолюції: спеціальну пропозицію по реєстру таких компаній та держав, запровадження уніфікованої системи досліджень, як це відбувається. Третє: гармонізація цих санкцій, і інформаційні компанії, щоб про ці держави та уряди знали всі партнери. Можу сказати, що це був тернистий шлях", - каже Мезенцева.
Вона додала, що "росія продовжує наполягати на тому, що ці санкції не є ефективними, вони не зменшують заробіток і збільшують державний бюджет, але це прямо впливає на ВПК російського агресора і не доступ до високих технологій, кидає росію на те, щоб звертатися до таких країн, як - Іран".
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Дискутували країни щодо нових обмежень цілих два місяці. І черговою серією намагатимуться закрити шпарини, через які росія обходила вже раніше запроваджені табу. Це і продаж нафти, і закупіля електронної європейської техіники.
Рада Євросоюзу повідомила, що узгоджений напередодні 11-й пакет антиросійських санкцій набув чинності. Він включає заборону на транспортування російської нафти північною гілкою нафтопроводу "Дружба", обмеження на в'їзд російських причепів до ЄС, а також низку заходів, спрямованих проти обходу раніше введених обмежень
І повернемося до підсумків Конференції з відбудови України, яка два дні тривала у Лондоні. Про що вдалося домовитися нашій делегації з міжнародними партнерами? Які суми допомоги в результаті отримає наша держава? На що вони підуть? І головне, чи покриє це дефіцит бюджету?
Сім кроків до ЄС. Єврокомісія оцінила прогрес, якого Україна досягла на шляху до переговорів про приєднання до Євросоюзу.
Повертаємося до підсумків Лондонської конференції, про які нам розказав в ексклюзивному інтерв'ю прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Поговорили також про ЄС, і Каховську ГЕС.