росія цього року не буде проводити своє головне міжнародне авіашоу MAKS. Причиною цього стали результати війни проти України. Про це повідомили у Міноборони Британії в Twitter.

Раніше російські ЗМІ повідомили, що у росії вперше за 30 років скасували міжнародне авіашоу MAKS. Воно проходить у підмосков'ї. Під час авіасалону рф демонструє весь сектор авіації: як цивільні, так і військові літаки. Це допомагало залучати нових клієнтів.

Британська розвідка вважає, що причиною скасування шоу стала загроза атак безпілотників та міжнародна ізоляція через війну рф проти України.

Шоу, ймовірно, було скасовано здебільшого через серйозні занепокоєння безпекою після недавніх атак безпілотних літальних апаратів у росії. Організатори, ймовірно, також усвідомлювали потенційну шкоду для репутації, якщо на захід приїде менше міжнародних делегацій.

За даними розвідки, аерокосмічний сектор росії страждає через міжнародні санкції, а висококваліфікованих спеціалістів мобілізують на війну.