В уряді формують резерв працівників держорганів, які долучаться до відновлення деокупованих земель. Щоб максимально швидко відновити нормальну життєдіяльність на звільнених територій, потрібні будуть робочі руки й ті, хто ними керуватиме - наголошують чиновники. Потрапити до резерву може кожен. Яких фахівців потребують найбільше - з'ясували наші журналісти.

Київська, Чернігівська та Сумська області. Частина Харківської та Херсонської. Наші захисники нині звільняють не лише території, що були окуповані під час повномасштабної війни. Збройним силам України вдається захопити навіть ті позиції, де окупанти закріпилися ще у 2014-му році.

Аби потім максимально швидко відновити нормальну життєдіяльність на деокупованих територіях, потрібні будуть робочі руки та ті, хто ними керуватиме - наголошують урядовці. Вони вже почали формувати резерв працівників державних органів, які готові будуть працювати там, де рашисти смітили та крали, руйнували та знищували.

Ірина Верещук, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України:

Нам потрібно відновлювати системи навчання, освіти, вищої освіти, професійно технічної й, звичайно, величезним наріжним каменем цих процесів є люди. Я щиро запрошую усіх йти до кадрового резерву, ставати, реєструватися.

Андрій Вітренко, заступник міністра освіти й науки України:

Найбільший виклик - це повернення до наших цінностей, європейських цінностей, а це робиться через шкільну та позашкільну освіту. Ми спільно з закладами вищої освіти готуємо програми підготовки кадрового резерву для посад на деокупованих територіях. Це одним з провідних проєктів.

Лікарі та юристи, транспорт і IT-сфера. Посадовці наголошують: потрібні фахівці загалом близько двадцяти напрямків. Кожен, хто погодиться поповнити резерв, спочатку пройде певну перевірку.

Наталія Алюшина, голова Національного агентства України з питань державної служби:

Перевіряємо на відповідність заповнених скриньок стосовно досвіду роботи, професійного досвіду відповідно до обраних напрямів. Припустимо людина подається й обирає напрям адміністративне керівництво, але немає відповідного досвіду роботи, немає освіти. І так, людина або зараховується до резерву, або це є причиною щодо відхилення її анкети.

Резерв працівників державних органів почав діяти близько тижня тому. І за цей час охочі долучитися до відновлення життя на деокупованих територіях подали вже понад триста анкет.

Наталія Алюшина, голова Національного агентства України з питань державної служби:

В перший же день як стартував резерв, ми мали 82 заявки, буквально за першу годину-півтори подалися 18 анкет від жінок, 5 анкет чоловіків. Ми зараз проаналізували перші дані, то обирають переважна більшість - 78%, майже 80 відсотків - АР Крим. Маючи такий резерв, ми можемо відгукуватися на запити з боку обласних військових адміністрацій.

Поповнити резерв працівників державних органів - не складно. Треба заповнити анкету на сайті Кабінету Міністрів. Потім протягом п'яти календарних днів пройти тестування на загальну ерудицію та заповнити форму мотиваційного опитування.