"Недружні дії": рф закриває консульство Польщі [ Редагувати ]
російська федерація вирішила закрити консульське агентство Польщі в Смоленську через "недружні дії". Варшава пригрозила відповіддю. Про це повідомляє російське видання "Интерфакс".
Такого кроку вжито у відповідь на недружні антиросійські дії Варшави, зокрема - вилучення на користь держави будівлі, в якій розміщується середня школа при російському посольстві.
Також зазначається, що рішення щодо закриття консульства вже було затверджено урядом.
Як відзначив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, Варшава підготує аналогічні кроки у разі закриття росією консульства.
Ми регулярно отримуємо інформацію про агресивні дипломатичні дії з боку росії. Якщо врешті-решт дійде до того, що росія почне ліквідовувати наші представництва, ми відповімо тим же.
по темі
У Польщі було створено унікальну онлайн-платформу, спрямовану на захист прав українських громадян
У федеральній службі безпеки рф оголосили про нібито "припинення спроби замаху" на "керівника" анексованого Криму
З початку війни повітряний простір України закритий для цивільної авіації
Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що росіяни б'ють по Україні здебільшого ракетами повітряного базування, а не крилатими
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що у білорусі провели чергову ротацію російських військ