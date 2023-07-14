російська федерація вирішила закрити консульське агентство Польщі в Смоленську через "недружні дії". Варшава пригрозила відповіддю. Про це повідомляє російське видання "Интерфакс".

Такого кроку вжито у відповідь на недружні антиросійські дії Варшави, зокрема - вилучення на користь держави будівлі, в якій розміщується середня школа при російському посольстві.

Також зазначається, що рішення щодо закриття консульства вже було затверджено урядом.

Як відзначив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, Варшава підготує аналогічні кроки у разі закриття росією консульства.