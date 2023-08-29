Віброкотки для Державної прикордонної служби надав Благодійний фонд Вадима Столара за участі MK Foundation. Подробиці - у відео від Новини.LIVE.

Підтримка захисників завжди є нашим пріоритетом, - Вадим Столар

"Ми постійно отримуємо різноманітні запити від наших захисників, які стосуються форми та амуніції, спорядження та техніки. Розуміємо важливість якнайшвидше реагувати на ці звернення та надавати допомогу. Тож коли звернулися захисники кордону - команда Фонду миттєво взялася до справи. Ми вже закупили необхідні машини, зокрема віброкотки, і поставили дві одиниці до ДПСУ з метою підвищити безпеку кордону, - сказав Вадим Столар. - Підтримати захисників України - пріоритет як для мене самого, так і для всього нашого Фонду. Тож працюємо до самої Перемоги".

Як наголошується у повідомленні, спецтехніка, отримана прикордонниками, відіграватиме ключову роль у посиленні охорони країни. Це й утримання прикордонних смуг у належному стані, і будівництво доріг, щоб забезпечити оперативне реагування на незаконний перетин державного кордону.

У команді Вадима Столара розкрили подробиці, як готувалися до придбання спецобладнання

"Завдяки спільним зусиллям Благодійного фонду Вадима Столара та MK Foundation бійцям ДПСУ було поставлено віброкотки, що значно збільшило ефективність їхньої роботи. Зважаючи на брак попереднього досвіду закупівлі такої техніки, ми були у постійному контакті з представниками Державної прикордонної служби для забезпечення всебічного розуміння, що саме потрібно прикордонникам. Як результат - необхідне обладнання було доставлено до підрозділів ДПСУ", - розповіла волонтерка Фонду Вадима Столара Наталія Приходько.

У Держприкордонслужбі висловили задоволення переданою командою Вадима Столара технікою

Начальник Управління озброєння та інженерно-технічного забезпечення ДПСУ Сергій Микитюк наголосив на необхідності подібної техніки для утримання державного кордону в належному стані.

"Ми маємо амбітні плани щодо зміцнення інженерного забезпечення вздовж західного кордону. Я висловлюю подяку Фонду Вадима Столара та MK Foundation за надання обладнання, яке має допомогти здійснити наші прагнення! Це справді виняткове обладнання, і воно було оперативно доставлено до нас після запиту. Цей внесок має велике значення для безпеки кордонів", - наголосив прикордонник.

Важливо підкреслити, що загалом з початку повномасштабного вторгнення захисники України отримали понад 40 тисяч одиниць одягу, спецзасобів та спорядження, 42 одиниці спеціалізованих автомобілів підвищеної прохідності, бронемашин, моторних човнів та віброкотків від Фонду Вадима Столара. Крім того, волонтери поставили бійцям 394 одиниці високотехнологічного обладнання, зокрема квадрокоптери, системи боротьби з дронами, тепловізори, відеокамери тощо.