У російському Бєлгороді обвалився один з під'їздів багатоповерхівки. Натепер відомо, що є загиблі, втім, їхня кількість невідома. Також повідомляють про близько два десятки поранених. Міноборони країни-агресорки у всьому звинуватило Україну. Мовляв, ЗСУ вдарили по будинку ракетою. Втім, камери відеоспостереження свідчать про підрив зсередини. Що насправді стало причиною обвалу - Владислав Політ розкаже.

На кадрах російський Бєлгород. І це обвал одного з під'їздів багатоповерхівки.

Так, тамтешні жителі наживо спостерігали за крушінням будівлі. А місцевий губернатор Гладков одразу звинуватив ЗСУ. Мовляв, це Україна - навмисне - вдарила по житловому будинку. Бо до цього лунала повітряна тривога. Відповідний меседж, окрім російських медіа та телеграм-каналів, підходило й Міноборони країни-агресорки.

Київським режимом здійснена терористична атака по житлових кварталах міста Бєлгород із застосуванням тактичного ракетного комплексу "Точка-У", реактивних систем залпового вогню "Вільха" та RM-70 "Вампір".

Щоправда, далі єдності пропагандисти не продемонстрували. Попри офіційну заяву свого міноборони, почали публікувати дописи про буцімто удари чи то ракетою ATACMS, чи то французькою авіабомбою. Як-то кажуть, методичку не узгодили.

Бєлгород. Жахлива трагедія. Приліт ракети ATACMS. Це перший випадок удару ракетами виробництва США по території росії. ЗСУ попередньо вдарили по багатоповерхівці в Бєлгороді французькою керованою авіабомбою AASM HAMMER.

Та найцікавіше було зафіксовано на камерах спостереження, відеокадри з них миттєво з'явилися в соцмережах. Там чітко видно, як перед обвалом будинку - стався вибух. А жодного прильоту ракети не було помічено. Версію підриву прокоментував і керівник Центру протидії дезінформації української РНБО Андрій Коваленко.

Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки й оборони:

Будинок у Бєлгороді схоже підірвали. На відео з камер не видно падаючих об'єктів, відповідно, всі звинувачення росіян в обстрілі Силами оборони наразі не відповідають дійсності. Цілком схоже на провокацію росії, або інформаційну провокацію з роздування ситуації, для виправдання подальших ударів по житлових будинках українських міст.

Такої ж думки OSINT-дослідник і військовий оглядач Tendar. У своєму дописі він наголосив, цитую, що "характер вибуху вказує на підрив зсередини".

А поки що - на місці інциденту працюють медики та надзвичайники. Адже під час рятувально-пошукових робіт - обвалився дах. Через це, окрім мешканців будинку, під завалами опинилися ще й рятувальники.