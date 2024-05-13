Фіксуємо ворожу активність проти Сумщини й Чернігівщини - Зеленський [ Редагувати ]
Фіксується ворожа активність - диверсійні групи та обстріли - проти Сумщини й Чернігівщини. Про це президент України Володимир Зеленський повередив у вечірньому відеозверненні 13 травня.
"Перше - доповіді Головкома та міністра оборони. Щодо ситуації на всіх напрямках, де найбільш зараз гаряче. Харківщина - тривають наші контрударні дії, і напрямок посилено, зокрема Вовчанськ та загалом прикордонні райони. Бригадний генерал Михайло Драпатий за цей напрямок відповідає безпосередньо на місці, і йому надаються необхідні засоби ураження, необхідні сили.
Зараз усе більше стає наших результатів - ми знищуємо піхоту окупанта, техніку. Дякую всім нашим воїнам, які чітко діють за наказами, зберігають позиції та роблять усе, щоб стабілізувати ситуацію. Водночас ми розуміємо, як діє ворог, і бачимо задум на відтягування наших сил.
Звичайно, донецькі напрямки не залишаємо без необхідної підтримки й забезпечення, а саме - Краматорський напрямок, Покровський. Незмінна увага Купʼянському напрямку. Ми фіксуємо також ворожу активність проти Сумщини й Чернігівщини - диверсійні групи, обстріли. Ми відповідаємо вогнем, як і належить.
Наше завдання абсолютно зрозуміле - зірвати російську спробу розширити війну. Виконання цього завдання залежить буквально від кожного, хто зараз на позиціях зараз - від Чернігова до Вовчанська, від Харкова до Донеччини. Для окупанта не має бути жодного безпечного місця на українській землі.
І в нашому небі. Дякуємо сьогодні за збитий російський Су-25 на Донеччині. Хлопці зі 110-ї окремої механізованої бригади", - заявив Зеленський.
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