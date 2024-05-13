На півночі Вовчанська та за Лук’янці тривають бої - Харківська ОВА [ Редагувати ]
Ситуація на Харківському напрямку складна. Ворог б’є по мирним людям, використовує цивільних як живий щит. Про це повідомляє Харківська ОВА.
Противник намагається захопити Вовчанськ, проте Сили оборони дають відсіч. Тривають стрілецькі бої на північній околиці міста. Загалом із початку активних бойових дій наші бійці знищили понад 1000 окупантів.
За Лук’янці Липецької громади також тривають бої. Фіксуємо незначне просування ворожих військ, проте наші бійці ведуть інтенсивну боротьбу, аби втримати цей населений пункт.
Ворог змінив тактику масованих наступів, як це було на початку повномасштабного вторгнення, на просування малими групами. Пересуваються лісосмугами, посадками, кущами.
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