Блінкен розповів про безпекову угоду між США та Україною [ Редагувати ]
Майбутня безпекова угода між США та Україною передбачатиме військову допомогу Києву та підтримає "шлях до НАТО". Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у промові в Київському політехнічному інституті.
Згідно з нашою десятирічною угодою, Сполучені Штати підтримуватимуть оборону й безпеку України в низці вкрай важливих сфер від авіації до ППО, від дронів до розмінування.
Якщо росія або будь-хто ще нападе на Україну, ми негайно спільно з Україною працюватимемо на найвищому рівні, аби узгодити найкращу відповідь на загрозу.
За словами Блінкена, безпекова угода України та США сприятиме розбудові українського ВПК, що дозволить у перспективі більше покладатись на власні сили та сприятиме економічному зростанню.
Усе це гарантуватиме, що в момент, коли виконані всі умови й із цим погоджуються всі союзники, вступ України до НАТО буде швидким і плавним.
Наразі Україна підписала двосторонні безпекові угоди з дев'ятьма країнами, останньою стала Латвія.
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