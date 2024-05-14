Майбутня безпекова угода між США та Україною передбачатиме військову допомогу Києву та підтримає "шлях до НАТО". Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у промові в Київському політехнічному інституті.

Згідно з нашою десятирічною угодою, Сполучені Штати підтримуватимуть оборону й безпеку України в низці вкрай важливих сфер від авіації до ППО, від дронів до розмінування. Якщо росія або будь-хто ще нападе на Україну, ми негайно спільно з Україною працюватимемо на найвищому рівні, аби узгодити найкращу відповідь на загрозу.

За словами Блінкена, безпекова угода України та США сприятиме розбудові українського ВПК, що дозволить у перспективі більше покладатись на власні сили та сприятиме економічному зростанню.

Усе це гарантуватиме, що в момент, коли виконані всі умови й із цим погоджуються всі союзники, вступ України до НАТО буде швидким і плавним.

Наразі Україна підписала двосторонні безпекові угоди з дев'ятьма країнами, останньою стала Латвія.