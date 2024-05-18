Вночі ворожі дрони атакували два об'єкти енергетики - у східному та центральному регіонах України. Обійшлося без постраждалих, споживачі не знеструмлювались. Ідуть аварійні роботи. Про це повідомляє "Укренерго".

Вночі ворожі БпЛА пошкодили енергетичну інфраструктуру в одному з районів Полтавщини. Обійшлося без постраждалих, повідомляє обласна військова адміністрація.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на суботу, 18 травня, Сили оборони збили 13 з 13 "шахедів", які ворог запустив по Україні.