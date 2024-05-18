Вночі "шахеди" атакували два об'єкти енергетики - "Укренерго" [ Редагувати ]
Вночі ворожі дрони атакували два об'єкти енергетики - у східному та центральному регіонах України. Обійшлося без постраждалих, споживачі не знеструмлювались. Ідуть аварійні роботи. Про це повідомляє "Укренерго".
Вночі ворожі БпЛА пошкодили енергетичну інфраструктуру в одному з районів Полтавщини. Обійшлося без постраждалих, повідомляє обласна військова адміністрація.
За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на суботу, 18 травня, Сили оборони збили 13 з 13 "шахедів", які ворог запустив по Україні.
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