Міноборони запустило е-чергу в ТЦК: як записатись [ Редагувати ]
Відсьогодні в Україні запрацювала електронна черга для запису в ТЦК. Наразі програма тестується, тому працює лише в деяких регіонах країни.
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Розпочинаємо тестування нового сервісу від Міноборони - електронної черги до ТЦК та СП.
За даними міністерства, попередній запис вже можливий в 19 ТЦК. Наразі тестування відбувається в окремих центрах
- Києва,
- Харкова,
- Одеси,
- Дніпра,
- Сум,
- Вінниці,
- Кропивницького.
Повний перелік закладів, куди можна записатись за допомогою електронної черги можна знайти за посиланням.
Як записатись до е-черги
- Виберіть ТЦК та СП, в якому ви перебуваєте на обліку або за місцем вашої актуальної реєстрації.
- Введіть ваші персональні дані для запису.
- Підтвердьте номер телефону.
- Отримайте повідомлення з датою та часом вашого візиту.
Міноборони пояснило, що це лише початок, і надалі дана послуга буде доступна все більшій кількості ТЦК.
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