Удар рф під Харковом: кількість жертв та постраждалих зросла [ Редагувати ]
Кількість поранених в наслідок російського удару по базі відпочинку під Харковом зросла вже до більш як 25 людей. Серед постраждалих також є правоохоронці.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Відомо про 5 загиблих.
Станом на зараз відомо про щонайменше 27 поранених. Серед них вже двоє працівників поліції.
Також серед поранених є 8-річна дитина.
За даними Офісу, доля одного зі співробітників бази відпочинку, по якій сьогодні російська армія завдала ракетних ударів, досі невідома. Встановлено, що під час атаки він перебував поблизу водойми та ловив рибу.
Крім того, наразі відомо, що шість людей загинули в наслідок ворожої атаки.
Раніше окупанти атакували ракетами цвинтар та популярне місце відпочинку в Харкові.
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