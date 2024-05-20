"Укренерго" попередила про відключення світла 21 травня [ Редагувати ]
В Україні у вівторок, 21 травня, протягом усієї доби діятимуть графіки відключення електроенергії для населення та промислових споживачів.
Про це повідомляє "Укренерго".
Ці графіки можуть бути застосовані у випадку перевищення встановлених лімітів споживання, які диспетчерський центр "Укренерго" вже довів до кожного обленерго.
Інформацію про конкретні відключення у вашому регіоні можна дізнатися в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго або їхніх сторінках у соціальних мережах.
В "Укренерго" нагадали, що причиною обмежень є наслідки ракетних ударів по українських електростанціях. З 22 березня по 8 травня росіяни п'ять разів атакували великі теплові та гідроелектростанції, що призвело до значних пошкоджень і зменшення виробництва електроенергії.
Наприклад, сьогодні з 18.00 до 24.00 у всіх регіонах України діють графіки погодинних відключень для промислових і побутових споживачів.
Нагадаємо, відключення електропостачання в українців, які розпочалися 14 травня, можуть тривати до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі буде навіть за теплої погоди.
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