В Україні у вівторок, 21 травня, протягом усієї доби діятимуть графіки відключення електроенергії для населення та промислових споживачів.

Про це повідомляє "Укренерго".

Ці графіки можуть бути застосовані у випадку перевищення встановлених лімітів споживання, які диспетчерський центр "Укренерго" вже довів до кожного обленерго.

Інформацію про конкретні відключення у вашому регіоні можна дізнатися в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго або їхніх сторінках у соціальних мережах.

В "Укренерго" нагадали, що причиною обмежень є наслідки ракетних ударів по українських електростанціях. З 22 березня по 8 травня росіяни п'ять разів атакували великі теплові та гідроелектростанції, що призвело до значних пошкоджень і зменшення виробництва електроенергії.

Наприклад, сьогодні з 18.00 до 24.00 у всіх регіонах України діють графіки погодинних відключень для промислових і побутових споживачів.

Нагадаємо, відключення електропостачання в українців, які розпочалися 14 травня, можуть тривати до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі буде навіть за теплої погоди.