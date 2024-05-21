На Миколаївщині триває розмінування земель сільгосппризначення. У поміч саперам механізована техніка, яка значно зменшує ризики травмування людей, але значно пришвидшує темпи звільнення гектарів від небезпечного залізяччя. Єлизавета Кротик бачила машини в роботі.

Віктор Садовський, механік-сапер:

Механізована машина розмінування GCS-200 німецька, допомагає працювати нам в полі, і в полі, і взагалі лінію ЛЕП проходили - це в Ізюмі. Було теж важко, тому що лісосмуги. Різні умови були.

Безпека саперів - одна з головних переваг цієї техніки, наголошує Віктор. Він керує машиною механізованого розмінування за допомогою спеціального пульта - на безпечній відстані.

Віктор Садовський, механік-сапер:

Підриви не один раз були на машині, і от завдяки їй всі цілі та здорові.

Михайло, заступник групи розмінування:

Легше навчити оператора одного, який буде працювати на одній такій машині, чим відправляти сапера в заміновану ділянку, і після цієї машини збільшується обсяг роботи.

Безпека сапера - передовсім, але й ефективність роботи машини - надзвичайно висока, розповідає заступник групи розмінування.

Михайло, заступник начальника групи розмінування:

Після цієї машини 99,9%, що тут знайдуться якість боєприпаси, якщо знайдуться, вони будуть безпечні, так називаємо залишки. Машина дуже хороша, тому що працювати можна за допомогою пульта від 50 до 450 метрів.

І сама техніка залишається майже неушкодженою, навіть коли натрапляє на боєприпас завважки 10 кілограмів, і той вибухає, каже Михайло. Фахівець пояснює, як працює ця потужна конструкція.

Михайло, заступник начальника групи розмінування:

Дана техніка має відмінність від усіх машин в тому, що робочий орган має робочі молотки, які розміщенні в шаховім порядку, коли машина набирає оборотів за допомогою двигуна, воно опускається сама установка, плюс опускається вихідна решітка, що дає змогу під себе всі уламки, всю землю загортати.

Дві групи механізованого розмінування, що працюють у Снігурівській громаді на Миколаївщині, за 7 годин перевіряють близько одного гектара поля.

Володимир Федорук, начальник групи механізованого розмінування:

За весь період, коли ми сюди зайшли, пройшли розмінування територій, обстежили за допомогою машини механізованого розмінування близько 50 га. На цьому полі ми знаходили артилерійські снаряди 125 калібру фугасні, 23 калібру протитанкові гранати ПГ-7, знаходяться в розбитому стані. Після того, як проходить машина механізованого розмінування, проходять сапери, перевірять за допомогою приборів ручного пошуку.

Обстежувати поля Миколаївщини машинами механізованого розмінування взялися сапери із Запоріжжя. Поле у 80 гектарів вони планують оглянути приблизно за місяць.