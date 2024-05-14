кремль готується до довгої війни. Такий висновок західних і українських аналітиків з перестановок в російському уряді. володимир путін змінив міністра оборони. Після 12 років Сергія Шойгу замінить у цьому кріслі Андрій Бєлоусов. А Шойгу тим часом замінить Миколу Патрушева на посаді секретаря Ради безпеки рф. Тож що саме зміниться з рокіровкою основних фігур у російській оборонці? Дізнавалися наші кореспонденти.

Головне завдання - "вмонтувати" воєнну економіку в загальну, російську. Так у кремлі пояснили пропозицію путіна замість Сергія Шойгу призначити головою Міноборони Андрія Бєлоусова. Заступника очільника російського уряду, доктора економічних наук і прихильника жорстких обмежень для бізнесу. Чиновник, що має репутацію високопрофесійного технократа, байдужого до корупційних оборудок, пропрацював в російському кабінеті міністрів понад десять років. Висунення його кандидатури пов'язане з високим рівнем корупції у Міноборони рф та свідчить про підготовку кремля до затяжної війни - вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Ці перестановки на високому рівні після президентських виборів у росії переконливо свідчать про те, що путін робить значні кроки до мобілізації російської економіки та оборонно-промислової бази для підтримки тривалої війни в Україні та, можливо, підготовки до майбутньої конфронтації з НАТО.

Цю думку поділяють і в Офісі Президента України. Радник його керівника Михайло Подоляк каже: зміни в російському уряді свідчать про повну трансформацію рф у мілітарну державу. І це унеможливить будь-який діалог з країною-агресоркою.

Михайло Подоляк, радник керівника Офісу Президента України:

Подивитись на біографію пана Білоусова для того, щоб зрозуміти, що це не просто технократ чи економіст. Ні, це людина, яка глибоко закохана в "русский мир". Це означає, що ідеологічно армія буде виглядати інакше. Вони будуть проводити відпрацювання більш інтенсивне та психоемоційне збройних сил російської федерації, пояснюючи, чому війна повинна бути постійною. Це небезпека не тільки для України, це небезпека для європейського континенту в цілому.

Призначення Бєлоусова політологи називають не дуже приємною новиною, адже послужний список та реноме чиновника свідчить - він справді може зробити корумповану і неповоротку велетенську машину російського Міноборони більш ефективною.

Тарас Загородній, політолог:

Дуже кваліфікована, організована людина. Один з небагатьох таких інтелектуалів в оточенні путіна і в уряді. Один з авторів, співавторів, точніше, цього амортизаційного плану, який дозволив російській економіці не так сильно впасти у 2022 році і, фактично, відіграти падіння у 2023 році. Він зможе оптимізувати витрати й навіть збільшити виробництво зброї. І переходити на таку довготривалу війну на виснаження в тому числі. Тому що явно Шойгу з цим не впорався.

Ще одне завдання, яке кремль покладає на Бєлоусова, це впровадження інновацій у Міноборони. І в цьому у майбутнього міністра теж є чималий досвід. Зокрема, налагодження виробництва дронів. До того ж путін хоче продемонструвати партнерам, що веде війну з тверезим розрахунком, кажуть політологи.

Андрій Миселюк, політолог:

Я думаю, що це те призначення, яке він буде на майбутньому тижні, коли поїде до Пекіна, теж пояснювати, що він переводить війну на такий сталий режим. І так, він призначив людину, яка є економістом, тобто китайцям, які зараз підходять до всього з таких економічних обґрунтувань, то для них це, на думку російського керівництва, це, скоріше за все, буде мати такий вплив і буде вагомим аргументом.

Політологи кажуть: хоч крісло під давнім соратником путіна Сергієм Шойгу хиталося від самого початку повномасштабного вторгнення в Україну, схоже остаточно списувати його з політичної шахівниці російський диктатор не планує. На посаді секретаря Ради безпеки він урівноважуватиме боротьбу різних груп впливу в його оточенні.

Тарас Загородній, політолог:

Він живе за принципом - путін, друзів треба тримати близько, а ворогів і потенційних недоброзичливців ще ближче. Для того, щоб вони були зайняті, для того, щоб їх цькувати один з одним. І тому я не вважаю, що це така політична пенсія. Це теж спосіб переформатування російської влади для досягнення цілей, які путін собі поставив.

Андрій Миселюк, політолог:

Треба сказати, що путін взагалі, він, я думаю, і далі закриватиме очі на те, що там Шойгу, можливо, там теж був замішаний у якихось там оборудках з майном, у зловживаннях тощо. Все ж таки він з ним вже чверть вєка, століття, з 1999 року, коли ще створювали єдину росію. І тому він Шойгу, звичайно, довіряє дуже.

Те саме стосується миколи патрушева. путін зняв його з посади секретаря Ради безпеки. Та найімовірніше йому знайдеться нова посада.