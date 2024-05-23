Міжнародні інвестори допомагають і вимушеним переселенцям на Хмельниччині. Доброчинні проєкти там не типові, але вкрай потрібні. Наприклад, за кошти "небайдужих" жителів Швейцарії люди отримали теплиці та садово-городній інвентар. Врожай, який зібрали селяни, бачили й наші кореспонденти.

У теплицях працюють вимушені переселенці зі східних областей. Інна з родиною жила раніше на Донеччині.

Інна Гаріна, вимушена переселенка:

Скоро народиться 4 дитина, через півтора місяця. Будемо няньчити. Тут у нас помідорки ростуть. Це горох дітям посадили, полуницю посадили діткам теж. Ну, а так на зиму щавель в баночку треба, бо борщик любимо. Там редисочку уже по другому кругу посадили, бо одну вже з'їли.

Ірина, її син та свекруха понад рік мешкають у гуртожитку Маліївецької громади. Чоловік боронить Україну на Харківському напрямку.

Ірина Третяк, вимушена переселенка:

Уже начала саджати. І помідори в мене є, і перець. Планую більше, щоб у нас закрутка була.

Тут живуть кілька багатодітних родин. І завдяки швейцарським благодійникам, кожна отримала наділ землі у теплицях.

Наталія Шмурікова, голова Правління ГО:

12 теплиць вже встановлено у Хмельницькій області. У нас був конкурс, багато охочих. Тому що я розумію, що є велика потреба. І завдяки теплицям закривається така потреба, як продовольча безпека.

Виграли конкурс і шість навчальних закладів. В Іванковецькому ліцеї вирощують городину. Так здешевлюють харчування учнів - до 28 гривень за обід.

Анастасія Поворознюк, директор Іванковецького ліцею:

Виграли теплицю, ще раніше від Юнісефт виграли бочку. Маємо крапельний полив. Раніше було висаджено в нас помідори і перець. Сьогодні дівчата висадили капусту.

Також громади отримують у безоплатне користування від благодійників ще й бензопили та мотокоси.

Веліна Заєць, Дунаєвецький міський голова:

12 старостинських округів отримують садово-городній інвентар. Це надзвичайно приємно, тому що тут відбулось об'єднання. Інтегровані наші внутрішньо переміщені особи, наші мешканці, старостинські округи, старости долучилися.

Лілія Гуцуляк, представниця громади с. Соснівка:

Будемо робити благоустрій коло будинків, благоустрій коло сімей ВПО будем допомагати.

Так громадські організації, за підтримки міжнародних партнерів, успішно реалізовують доброчинні проєкти. І закликають усіх небайдужих долучатися.