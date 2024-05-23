Україна повернула з тимчасово окупованих росією територій ще 13 дітей розом з родинами. Про це повідомляється в Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

За словами Єрмака, сім дітей разом з сім’ями повернулися з окупованих територій, ще шестеро - повернуті в межах реалізації затвердженого плану дій президента України Bring Kids Back UA.

Після повернення усі сімʼї відвідали Центр захисту прав дитини, де вже розповіли свої історії компетентним органам.

Вдячний колегам з Офісу президента та команді Офісу омбудсмана за злагоджену роботу, а Державі Катар - за посередництво. Задача від президента - повернути всіх. Працюємо далі.

Нагадаємо, у Харкові запрацювала підземна школа.