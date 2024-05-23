Україна повернула з окупації ще 13 дітей - Єрмак [ Редагувати ]
Україна повернула з тимчасово окупованих росією територій ще 13 дітей розом з родинами. Про це повідомляється в Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.
За словами Єрмака, сім дітей разом з сім’ями повернулися з окупованих територій, ще шестеро - повернуті в межах реалізації затвердженого плану дій президента України Bring Kids Back UA.
Після повернення усі сімʼї відвідали Центр захисту прав дитини, де вже розповіли свої історії компетентним органам.
Вдячний колегам з Офісу президента та команді Офісу омбудсмана за злагоджену роботу, а Державі Катар - за посередництво. Задача від президента - повернути всіх. Працюємо далі.
Нагадаємо, у Харкові запрацювала підземна школа.
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